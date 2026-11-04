Сколько чашек чая нужно пить в день? Ученые раскрыли важные условия

Чай считается неотъемлемой частью нашей национальной культуры и повседневной жизни. Согласно результатам масштабного нового научного исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале Journal of Internal Medicine, было установлено, что регулярное употребление чая может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов.

Ученые наблюдали за почти 486 000 взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет в течение в среднем 9 лет. За этот период были проанализированы 14 863 случая сердечно-сосудистых заболеваний, что выявило ряд неожиданных закономерностей.

Основные факторы, выявленные исследованием: количество, вид и крепость

Ученые подчеркивают, что не все виды чая дают одинаковый эффект и существуют определенные нюансы:

Норма потребления: Самый низкий показатель риска заболеваний наблюдался у участников, которые выпивали примерно 6–8 чашек чая в день;

Черный чай лучше зеленого? Анализ показал, что черный чай продемонстрировал более устойчивую и выраженную положительную связь со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с зеленым чаем;

Крепость чая: Наиболее положительные результаты были зафиксированы у любителей чая средней заварки. Мнение о том, что чем крепче заварен чай, тем он полезнее, не нашло своего подтверждения.

Серьезное предупреждение для любителей горячего чая

В ходе исследования выяснилось, что температура напитка имеет огромное значение:

Вред горячего чая: У тех, кто предпочитает пить чай настолько горячим, что он обжигает язык, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, наоборот, оказался значительно выше ;

Специалисты рекомендуют употреблять напиток, немного остудив его до теплой температуры.

О чем предупреждают ученые?

Врачи и исследователи подчеркивают необходимость правильного понимания данных выводов:

Исследование выявило статистическую связь между чаем и здоровьем сердечно-сосудистой системы, но не утверждает как абсолютный медицинский факт, что именно чай полностью защищает человека от болезней. По этой причине специалисты рекомендуют не воспринимать эти результаты как руководство к действию «обязательно выпивать по 6–8 чашек чая каждый день», а придерживаться нормы употребления умеренно заваренных и теплых напитков в повседневном рационе.