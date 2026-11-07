Убирает дома и работает на заводе: на что способен гуманоидный робот Xiaomi?

·46·Технологии
Убирает дома и работает на заводе: на что способен гуманоидный робот Xiaomi?

На престижной Всемирной интернет-конференции, прошедшей в китайском городе Учжэнь, компания Xiaomi представила свои новейшие революционные достижения в области робототехники и искусственного интеллекта. В рамках мероприятия была презентована база модели искусственного интеллекта Ксиаоми-Роботикс-1, специализирующаяся на автономном передвижении в домашних условиях и решении сложных задач.

Гуманоидный робот, оснащенный этой системой, прошел испытания в реальных условиях в жилом комплексе Xiaomi Ёут Апартментс, предназначенном для сотрудников компании, и показал впечатляющие результаты.

3 комнаты, более 50 задач: как прошли домашние испытания?

Робот, работающий на базе искусственного интеллекта, доказал, что способен полностью самостоятельно выполнять сложные домашние дела без помощи человека:

  • Непрерывная цепочка задач: Робот за более чем 30 минут без единой ошибки выполнил последовательность из более 50 заданий;

  • Полностью автономное передвижение: Устройство свободно перемещалось по 3 комнатам без вмешательства человека, самостоятельно планируя все процессы;

  • Решение бытовых сложностей: Робот успешно справился с такими деликатными задачами, как приведение в порядок диванов и рабочих столов, сортировка мусора, распределение различных мелких предметов по местам, а также проведение общей инспекции квартиры.

Революция в промышленности: полная 8-часовая смена на автозаводе

Xiaomi на практике продемонстрировала, что данная интеллектуальная платформа эффективна не только в быту, но и в тяжелой промышленности:

  • Робот, исправляющий ошибки самостоятельно: Гуманоидный робот компании успешно завершил полную 8-часовую рабочую смену на заводе по сборке автомобилей без единого перерыва, самостоятельно исправляя возникавшие мелкие ошибки;

  • Единый универсальный «мозг»: Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь подчеркнул, что как у робота, выполнявшего домашние дела, так и у гуманоида, работавшего на автомобильном конвейере, в фоновом режиме функционирует одна и та же универсальная база модели искусственного интеллекта Ксиаоми-Роботикс-1.

XiaomiXiaomi-Robotics-1Лэй ЦзюньВсемирная интернет-конференция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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