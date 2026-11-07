Дебош на борту самолета: Ташкентский суд арестовал россиянина на 7 суток

·86·Общество
Дебош на борту самолета: Ташкентский суд арестовал россиянина на 7 суток
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  • Ташкентский суд назначил гражданину России 7 суток административного ареста за нарушение общественного порядка на борту рейса HY-552 по маршруту Куала-Лумпур — Ташкент и на перроне аэропорта.
  • Пьяный пассажир нарушил покой окружающих во время полета.
  • При спуске с самолета он намеренно выбросил свой багаж и не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Вынесен судебный приговор в отношении гражданина Российской Федерации, устроившего беспорядки и скандал на борту рейса HY-552, следовавшего по маршруту Куала-Лумпур — Ташкент, а также на перроне международного аэропорта имени Ислама Каримова.

На видеокадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как нетрезвый пассажир, спускаясь по трапу воздушного судна, намеренно бросает свой черный чемодан вниз на асфальтовое покрытие, а затем, спустившись, ведет себя агрессивно по отношению к сотрудникам аэропорта.

Алкогольное опьянение на борту и агрессия на перроне

Согласно официальным данным правоохранительных органов, инцидент развивался следующим образом:

  • Дебош на борту: Гражданин России во время международного перелета употреблял спиртные напитки, в состоянии опьянения кричал, грубо нарушая покой окружающих пассажиров и требования безопасности полета;

  • Бросок чемодана с трапа: После приземления самолета в столичном аэропорту пассажир продолжил хулиганские действия при спуске по лестнице трапа. Он сбросил свой багаж вниз, создав угрозу безопасности сотрудников аэропорта и других пассажиров;

  • Неповиновение требованиям сотрудников: Даже после выхода из самолета он продолжал вести себя неадекватно и, не подчинившись законным требованиям сотрудников отдела обеспечения общественной безопасности на транспорте, прибывших на место происшествия, оказал активное сопротивление.

Судебный приговор: 7 суток административного ареста

Нарушитель был задержан правоохранительными органами на месте происшествия и привлечен к административной ответственности:

  • Обвинение по статьям: В отношении него был составлен протокол по двум соответствующим статьям Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (мелкое хулиганство и невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел);

  • Решение суда: 6 ноября на судебном заседании были рассмотрены материалы дела и доказательства, по итогам которых правонарушителю назначено наказание в виде 7 суток административного ареста.

Правоохранительные органы еще раз напомнили, что нарушение общественного порядка на международных и внутренних авиарейсах, а также на территории аэропортов, и неподчинение требованиям экипажа и сотрудников безопасности влекут за собой строгую ответственность.

Международный аэропорт Ташкентарейс HY-552административный арестхулиганство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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