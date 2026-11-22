Костный бульон ценится не только как питательное блюдо, но и как источник коллагена, желатина и различных аминокислот. Он может положительно влиять на здоровье суставов, кожи, костей и пищеварительной системы. Однако утверждения обо всех его полезных свойствах не всегда научно подтверждены, а некоторым людям следует употреблять такой бульон с осторожностью.

Костный бульон готовится путем длительного варки на медленном огне говяжьих, бараньих или куриных костей. В процессе такой варки из костей, хрящей и соединительных тканей в бульон переходят желатин, фрагменты коллагена и некоторые минералы. По этой причине его издавна употребляли в кухнях разных народов как питательное блюдо, помогающее восстановить силы.

Однако польза костного бульона зависит от способа приготовления, состава, количества потребления и состояния здоровья человека.

5 важных преимуществ костного бульона для организма

1. Поддержка суставов и соединительных тканей

Коллаген и желатин — наиболее обсуждаемые компоненты костного бульона.

Коллаген — это важный белок, присутствующий в составе сухожилий, связок, хрящей, кожи и других соединительных тканей организма. В результате длительной варки костей и хрящей часть коллагена превращается в желатин и переходит в состав бульона.

Желатин и фрагменты коллагена расщепляются в организме на аминокислоты. Эти аминокислоты участвуют в процессах восстановления различных тканей организма и синтеза белка.

Поэтому костный бульон может быть одним из источников белка в рационе. Однако недостаточно научных доказательств, чтобы сделать вывод, что его употребление напрямую восстанавливает хрящи суставов или лечит артрит.

2. Может помочь пищеварительной системе

Желатин и некоторые аминокислоты в составе костного бульона также изучаются с точки зрения их влияния на пищеварительную систему.

Желатин обладает способностью связывать воду и играет определенную роль в составе пищи и процессах пищеварения. Бульон считается одним из удобных способов доставки жидкости и питательных веществ в организм.

В составе бульона могут присутствовать такие аминокислоты, как глютамин. Глютамин участвует в работе клеток кишечника, однако утверждения о том, что употребление костного бульона обязательно восстанавливает слизистую оболочку кишечника или лечит гастрит и другие заболевания пищеварительной системы, научно недостаточно обоснованы.

3. Может влиять на здоровье кожи, волос и ногтей

Коллаген играет важную роль в структуре кожи, ее эластичности и прочности. Наличие в костном бульоне расщепленных форм коллагена и аминокислот делает его значимым блюдом для тех, кто заботится о здоровье кожи.

Для синтеза коллагена организму также необходимы белок, витамины и другие питательные вещества. Поэтому неправильно считать, что только лишь употреблением костного бульона можно избавиться от морщин, остановить выпадение волос или укрепить ногти.

Его пользу следует оценивать, прежде всего, как дополнительный источник питания в составе сбалансированного рациона.

4. Обеспечивает организм жидкостью и некоторыми минералами

В составе костного бульона могут присутствовать кальций, фосфор, магний, калий и другие минералы. Однако их количество варьируется в зависимости от типа костей, продолжительности варки, количества воды и способа приготовления.

Поэтому не стоит считать костный бульон гарантированным источником высокого содержания кальция или магния. Его минеральный состав не всегда достаточен для удовлетворения суточной потребности организма.

Бульон также помогает увеличить потребление жидкости. Особенно в случаях, когда аппетит снижен или трудно употреблять твердую пищу, бульон может быть полезен как часть рациона.

5. Изучается влияние на сон и нервную систему

В составе костного бульона может присутствовать аминокислота глицин. Глицин участвует в работе нервной системы в качестве нейромедиатора и влияет на различные физиологические процессы в организме.

В некоторых исследованиях изучалось влияние глицина на качество сна. Однако для того, чтобы сделать точные выводы о количестве глицина в костном бульоне, его влиянии на организм и эффективности в улучшении сна, необходимы дополнительные исследования.

Поэтому костный бульон следует оценивать не как средство от бессонницы, а как питательную еду.

Кому следует употреблять костный бульон с осторожностью?

Костный бульон может быть частью обычного рациона для большинства людей. Однако из-за некоторых заболеваний и индивидуальных особенностей важно обращать внимание на его состав.

- Людям, страдающим подагрой. Бульон, приготовленный из костей и мяса, может содержать пурины. Пурины в организме превращаются в мочевую кислоту. У людей, склонных к подагре, частое употребление продуктов, богатых пуринами, может спровоцировать приступы заболевания. Поэтому им следует обращать внимание на состав бульона и количество его потребления.

- Людям с заболеваниями почек. У людей с нарушением функции почек могут быть ограничения по потреблению натрия, калия, фосфора и жидкости. Поскольку состав костного бульона меняется в зависимости от способа приготовления, таким пациентам рекомендуется согласовывать его количество с врачом.

- Людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям и высокому уровню холестерина. Если бульон приготовлен из жирных костей, его можно охладить и удалить застывший слой жира на поверхности. Это поможет снизить содержание жира в блюде. Также важно соблюдать умеренность в использовании соли.

- Людям с чувствительной желудочно-кишечной системой. Очень жирный или концентрированный бульон у некоторых людей может усилить изжогу, рефлюкс и вызвать дискомфорт. В таком случае целесообразно готовить бульон менее наваристым и уменьшить объем порций.

Как полезнее готовить костный бульон?

Чтобы бульон был питательным и вкусным, в процессе его приготовления можно следовать нескольким правилам.

- Варите на медленном огне. Вместо бурного кипения рекомендуется томить костный бульон на медленном огне. Говяжьи и бараньи кости можно варить несколько часов, а куриные — относительно меньше времени. Не доказано, что варка в течение 8–12 часов всегда резко повышает питательную ценность бульона.

- Используйте овощи. Добавление моркови, лука, чеснока, зелени и других овощей обогащает вкус и питательный состав блюда.

- Умеренно добавляйте уксус или лимонный сок. Незначительное повышение кислотности воды в процессе варки может повлиять на высвобождение некоторых минералов. Однако 1–2 столовые ложки уксуса или лимонного сока не гарантируют, что все минералы высвободятся в большом количестве.

- Сократите количество соли. Избыток соли особенно нежелателен для людей с высоким артериальным давлением. Целесообразно добавлять соль в бульон на последнем этапе приготовления и в умеренных количествах.

- Соблюдайте правила безопасного хранения. Готовый бульон нельзя долго оставлять при комнатной температуре, его необходимо быстро охладить и хранить в холодильнике. Перед повторным употреблением его нужно тщательно разогреть.

Действительно ли костный бульон — полезное блюдо?

Костный бульон — это питательное блюдо, содержащее фрагменты белка, желатин, аминокислоты, жидкость и некоторые минералы. Он может быть частью сбалансированного питания, обогащать рацион и служить легкоусвояемой пищей для некоторых людей.

Однако не стоит спешить с выводами о том, что костный бульон лечит болезни суставов, автоматически укрепляет кости, разглаживает морщины или резко повышает иммунитет. Его польза зависит от способа приготовления, состава, количества потребления и общего режима питания.

Наиболее разумный подход — ценить костный бульон не как чудодейственное средство, а как правильно приготовленное и умеренно употребляемое питательное блюдо.