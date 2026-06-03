Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирди

·0·Спорт
Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирди

Роберт Левандовски "Барселона" билан шартномаси якунланиб, эркин агентга айланаётган бир пайтда, Луи Саҳа ГОАЛ нашрига берган интервюсида полшалик ҳужумчининг Манчестер Юнайтед учун фойдали бўлиши мумкинлигини айтди. Франциялик собиқ футболчининг фикрича, Левандовски Олд Траффордда Златан Ибрагимович каби катта таъсир ўтказиши мумкин, бироқ Англия Премер-лигаси гиганти учун Килиан Мбаппе услубидаги ҳужумчи ҳозирда муҳимроқ ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед сўнгги трансфер ойналарида ҳужум чизиғига катта сармоя киритган бўлса-да, кутилган натижага эришиш қийин кечди. Шунга қарамай, 2025-йилнинг ёзида тўғри қадамлар ташланди. Майкл Каррик бошқарувида Матеус Кунҳа ва Брян Мбеумо жамоада муваффақиятли дебют қилишди ва жамоани Чемпионлар лигаси йўлланмаси сари етаклашди. РБ Лейпцигдан 74 миллион фунт эвазига келган Бенжамин Сескко ҳам 2026-йилда ўзининг самарадорлигини кўрсатиб, муҳим голларни уришга муваффақ бўлди.

Словениялик 22 ёшли ҳужумчидан умидлар катта, аммо жамоа Европанинг элита мусобақаларига қайтаётган бир пайтда рақобатни кучайтириш зарур. Чемпионлар лигасида 109 та гол урган Левандовски, айниқса текинга тушишини ҳисобга олса, Каррик учун ақлли харид бўлиши мумкин. Саҳа бу борада шундай дейди: "Мен бу ҳақда ўйлаб кўрган бўлардим. У Чемпионлар лигасида улкан тажрибага эга ва жамоага албатта ёрдам беради".

Саҳа сўзида давом этиб, Левандовскининг ёши (37 ёш) борасида ҳам тўхталиб ўтди: "У лигада Сескко билан шерикликдан завқ олади ва масъулиятни бўлишиб олади. У етакчилик ва юқори стандартларни олиб келади. Нега энди йўқ? Аммо унинг ёшини ҳам ҳисобга олиш керак. У мавсумда 15-20 та гол уриши аниқ, лекин келажакни унинг атрофида қуриш масаласи ўйлантириб қўяди".

Манчестер ЮнайтедРоберт ЛевандовскиКилиан МбаппеТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди