Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб олади

·244·Спорт
Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб олади

Боруссия Дортмунд раҳбарияти жамоа тўпурари Серу Гирассини клубда қолишга кўндириш учун улкан трансфер режасини ишлаб чиқди. Sport Bild нашрининг хабар беришича, ҳужумчига келажакда унинг самарадорлигини оширишга хизмат қиладиган юқори савиядаги янги ҳужумкор ўйинчи сотиб олиш вада қилинган. Sport директори Оле Боок ва ижрочи директор Ларс Риккен футболчи билан учрашиб, клубнинг келгуси трансфер режалари билан таништиришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

30 ёшли Гвинея терма жамоаси аъзосининг 2028-йилгача мўлжалланган шартномасида топ-клублар учун тахминан 35 миллион евро миқдорида товон пули кўрсатилган. Гирасси бир мунча вақтдан бери клубни тарк этиш ҳақида ўйламоқда. Хусусан, Истанбулнинг Фенербахче клуби президентлигига номзод Азиз Йилдирим агар сайловда ғалаба қозонса, собиқ ВфБ Стюттгарт ҳужумчисини жамоага олиб келиш бўйича келишувга эришганини маълум қилган эди.

Оле Боок Гирассининг жамоада қолишига тўлиқ кафолат бермади. Унинг сўзларига кўра, футболчининг голлари жамоа учун жуда муҳим ва клуб уни қўйиб юбормоқчи эмас, бироқ рад этиб бўлмайдиган таклиф тушса, бу масала кўриб чиқилиши мумкин. Боруссия Дортмунд янги трансферларни амалга ошириш учун Жоане Гадоу, Кауа Пратес ва Жустин Лерма каби ёш футболчиларнинг сотувидан тушган маблағларга таянмоқда.

Шунингдек, Карим Адееми трансфери ҳам янги харидлар учун маблағ манбаи бўлиши мумкин. Агар 24 ёшли футболчи 2027-йилгача бўлган шартномасини узайтирмаса, клуб уни текинга қўйиб юбормаслик учун ёзда сотишга мажбур бўлади. Ҳозирча Гирассига ким ҳамроҳлик қилиши аниқ эмас, бироқ Жадон Санчўнинг қайтиши ҳақидаги миш-мишлар деярли инкор этилган.

Боруссия ДортмундСеру ГирассиТрансферларФутболКарим Адееми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди