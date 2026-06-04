“Ҳусанов “Барселона” услубига мос ўйинчи бўлиши мумкин ” — Алекс Рока

·92·Спорт
“Ҳусанов “Барселона” услубига мос ўйинчи бўлиши мумкин ” — Алекс Рока
Аудио версияси

Барселона” клубининг Қирғизистондаги академияси техник директори Алекс Рока Eurasia Football нашрига берган интервьюсида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов фаолияти ҳақида фикр билдирди.

— Сиз “Барселона” тизимида ишлагансиз. Сизнингча, Гвардиола қўл остида ҳаракат қилаётган Абдуқодир Ҳусанов келажакда “Барселона”га ўтиши мумкинми?

— Мен учун Гвардиола футболни ўзгартирган мураббий. У “Барселона”даги фаолияти давомида ўйин ҳақидаги қарашларимизни ўзгартирди ва кейин бу услубни бошқа клубларда ҳам давом эттирди. Унинг жамоалари энг юқори даражада ўйнайди.

Ҳусановда бу услубга мос бўлган муҳим хусусиятлар бор. У кучли, тезкор, майдонда самарали ҳаракат қилади ва босим остида ўйнай олади. Бу замонавий марказий ҳимоячи учун жуда муҳим омил.

“Манчестер Сити” дунёдаги энг кучли клублардан бири ҳисобланади. У ерда юқори рақобат, тезкор ўйин ва катта талаблар мавжуд. Футболчига мослашиш, вақт ва ақлий ривожланиш зарур. Унда бу салоҳият мавжуд. Энди унинг бу жараёндан қандай ўтиши муҳим.

— Ҳусановнинг Ўзбекистондан Англиягача бўлган йўли осон кечмаган. У дарҳол ўзини кўрсата олмади, соғлиғи билан боғлиқ муаммолар ҳам бўлган. Кейин Беларусь ва Франция чемпионатлари, ҳозир эса “Манчестер Сити” даражасигача етиб келди. Бу катта тарих. Шундай эмасми?

— Ҳа, Ҳусановнинг йўли бутун минтақа учун намуна. Агар ўзбекистонлик футболчи бундай босқичларни босиб ўта олган бўлса, демак бошқаларда ҳам имконият бор. Эҳтимол, энди скаутлар Марказий Осиёга кўпроқ эътибор қаратади.

Бироқ бу даражада фақат кучли ва тезкор бўлиш етарли эмас. Ўйинни тушуниш, вазиятни ўқиш ва босим остида қарор қабул қилиш ҳам жуда муҳим.

Гвардиола тизимида марказий ҳимоячи фақат тўпни олиб қўядиган ўйинчи эмас. У ҳужумларни бошлайди, прессинг остида ўйнайди ва жамоавий ўйинни қуришга ёрдам беради. Агар Ҳусанов бу жиҳатларни ривожлантирса, янада кучли бўлади.

— Демак, бундай ўйинчи “Барселона” фалсафасига мос келадими?

— Ҳа. Гвардиола футболида ўйинни тушуниш, тез қарор қабул қилиш, тўп билан ишлаш, тана позицияси ва майдонни назорат қилиш катта аҳамиятга эга. Агар футболчи бу кўникмаларни ривожлантирса, у янада юқори даражага чиқиши мумкин. Ҳусановда эса бунинг пойдевори бор, қолгани меҳнат, вақт ва мослашишга боғлиқ.

Абдуқодир ҲусановБарселонаАлекс РокаМанчестер СитиГвардиола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди