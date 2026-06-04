“Ҳусанов “Барселона” услубига мос ўйинчи бўлиши мумкин ” — Алекс Рока
“Барселона” клубининг Қирғизистондаги академияси техник директори Алекс Рока Eurasia Football нашрига берган интервьюсида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов фаолияти ҳақида фикр билдирди.
— Сиз “Барселона” тизимида ишлагансиз. Сизнингча, Гвардиола қўл остида ҳаракат қилаётган Абдуқодир Ҳусанов келажакда “Барселона”га ўтиши мумкинми?
— Мен учун Гвардиола футболни ўзгартирган мураббий. У “Барселона”даги фаолияти давомида ўйин ҳақидаги қарашларимизни ўзгартирди ва кейин бу услубни бошқа клубларда ҳам давом эттирди. Унинг жамоалари энг юқори даражада ўйнайди.
Ҳусановда бу услубга мос бўлган муҳим хусусиятлар бор. У кучли, тезкор, майдонда самарали ҳаракат қилади ва босим остида ўйнай олади. Бу замонавий марказий ҳимоячи учун жуда муҳим омил.
“Манчестер Сити” дунёдаги энг кучли клублардан бири ҳисобланади. У ерда юқори рақобат, тезкор ўйин ва катта талаблар мавжуд. Футболчига мослашиш, вақт ва ақлий ривожланиш зарур. Унда бу салоҳият мавжуд. Энди унинг бу жараёндан қандай ўтиши муҳим.
— Ҳусановнинг Ўзбекистондан Англиягача бўлган йўли осон кечмаган. У дарҳол ўзини кўрсата олмади, соғлиғи билан боғлиқ муаммолар ҳам бўлган. Кейин Беларусь ва Франция чемпионатлари, ҳозир эса “Манчестер Сити” даражасигача етиб келди. Бу катта тарих. Шундай эмасми?
— Ҳа, Ҳусановнинг йўли бутун минтақа учун намуна. Агар ўзбекистонлик футболчи бундай босқичларни босиб ўта олган бўлса, демак бошқаларда ҳам имконият бор. Эҳтимол, энди скаутлар Марказий Осиёга кўпроқ эътибор қаратади.
Бироқ бу даражада фақат кучли ва тезкор бўлиш етарли эмас. Ўйинни тушуниш, вазиятни ўқиш ва босим остида қарор қабул қилиш ҳам жуда муҳим.
Гвардиола тизимида марказий ҳимоячи фақат тўпни олиб қўядиган ўйинчи эмас. У ҳужумларни бошлайди, прессинг остида ўйнайди ва жамоавий ўйинни қуришга ёрдам беради. Агар Ҳусанов бу жиҳатларни ривожлантирса, янада кучли бўлади.
— Демак, бундай ўйинчи “Барселона” фалсафасига мос келадими?
— Ҳа. Гвардиола футболида ўйинни тушуниш, тез қарор қабул қилиш, тўп билан ишлаш, тана позицияси ва майдонни назорат қилиш катта аҳамиятга эга. Агар футболчи бу кўникмаларни ривожлантирса, у янада юқори даражага чиқиши мумкин. Ҳусановда эса бунинг пойдевори бор, қолгани меҳнат, вақт ва мослашишга боғлиқ.
…