Бернарду Силва «Барселона» билан шартнома имзолашга жуда яқин турибди

·645·Спорт
Бернарду Силва «Барселона» билан шартнома имзолашга жуда яқин турибди
Аудио версияси

Европа футболи оламида йилнинг энг кутилган ва шов-шувли трансферларидан бири ҳал қилувчи палласига кирди. Англиянинг «Манчестер Сити» жамоасидаги узоқ йиллик зафарли фаолиятига нуқта қўйган португалиялик маҳоратли ярим ҳимоячи Бернарду Силва ўзининг азалий орзусидаги клуб — Каталониянинг «Барселона» жамоаси сафига бориб қўшилиш арафасида турибди. Испаниянинг нуфузли «AS» нашри берган сўнгги маълумотларга қараганда, ушбу йирик келишувнинг расман эълон қилиниши фақатгина бир неча кунга чўзилиши мумкин, холос.

Бунга сабаб, Каталония грандининг бош мураббийи Ханс-Дитер Флик португалиялик плеймейкерни таркибга идеал тарзда жойлаштириш учун жамоа ичида «тозалаш» ишларини олиб бормоқда.

Тркибда жой бўшатиш: Кимлар жамоани тарк этади?

«Кўк-анорранглилар» раҳбарияти ва мураббийлар штаби янги юлдуз учун майдон марказида жой ажратиш, қолаверса, молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида икки нафар футболчиси билан хайрлашишга мажбур бўлмоқда:

  • Марк Касадо сотувга қўйилади: Каталонияликлар иқтидорли ярим ҳимоячи Марк Касадони бошқа клубга трансфер қилиш ниятида. Футболчининг ўзи ҳам кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш ва майдонда асосий фигурага айланиш учун жамоасини ўзгартиришга тўлиқ розилик берган.

  • Руни Барджи ижарага берилади: Жамоанинг умидли ва чаққон қанот ҳужумчиси Руни Барджини ижарага бериш масаласи кўриб чиқилмоқда. Вингернинг хизматларига Европанинг бир нечта жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ «Барселона» раҳбарияти келажакда ундан умиди катта бўлгани боис, футболчи устидан назоратни бутунлай йўқотишни истамаяпти.

Орзу учун қурбонлик: Бернарду маоши камайишига рози

Мухлислар учун энг ёқимли ва диққатга сазовор жиҳати шундаки, Бернарду Силва Каталония клуби либосини кийиш учун ҳар қандай шартга рози бўлган. Кутилишича, 27 ёшли футболчи «Барселона» билан икки йиллик меҳнат битимига имзо чекади.

Шартнома муддати

Футболчининг устуворлиги

Ла Лига талаби

2 йил (2028 йилгача)

Фақат «Барселона»да ўйнаш

Молиявий фэйр-плей қоидалари

Энг муҳими, ушбу трансфер Испания Ла Лигасининг қатъий молиявий чекловлари ва регламент қоидаларига мутлақо мос келиши учун, португалиялик юлдуз ўз хоҳиши билан маошининг сезиларли даражада камайишига ҳам тайёр эканини билдирган. Бу эса унинг «Камп Ноу»га келиш иштиёқи нақадар баландлигидан далолат беради.

Таҳририятдан иқтибос: Бернарду Силвадек кучли интеллектга эга футболчининг келиши Ханс-Дитер Флик жамоасининг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Орзулар ушаладиган кунларга жуда оз қолди!

Европа футболининг энг қайноқ трансфер воқеалари, «Барселона» лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид муҳим хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Бернарду СилваБарселонаМанчестер СитиХанс-Дитер ФликМарк Касадо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Бернарду Силва «Барселона» билан шартнома имзолашга жуда яқин турибди – Zamin.uz, 04.06.2026