Бернарду Силва «Барселона» билан шартнома имзолашга жуда яқин турибди
Европа футболи оламида йилнинг энг кутилган ва шов-шувли трансферларидан бири ҳал қилувчи палласига кирди. Англиянинг «Манчестер Сити» жамоасидаги узоқ йиллик зафарли фаолиятига нуқта қўйган португалиялик маҳоратли ярим ҳимоячи Бернарду Силва ўзининг азалий орзусидаги клуб — Каталониянинг «Барселона» жамоаси сафига бориб қўшилиш арафасида турибди. Испаниянинг нуфузли «AS» нашри берган сўнгги маълумотларга қараганда, ушбу йирик келишувнинг расман эълон қилиниши фақатгина бир неча кунга чўзилиши мумкин, холос.
Бунга сабаб, Каталония грандининг бош мураббийи Ханс-Дитер Флик португалиялик плеймейкерни таркибга идеал тарзда жойлаштириш учун жамоа ичида «тозалаш» ишларини олиб бормоқда.
Тркибда жой бўшатиш: Кимлар жамоани тарк этади?
«Кўк-анорранглилар» раҳбарияти ва мураббийлар штаби янги юлдуз учун майдон марказида жой ажратиш, қолаверса, молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида икки нафар футболчиси билан хайрлашишга мажбур бўлмоқда:
Марк Касадо сотувга қўйилади: Каталонияликлар иқтидорли ярим ҳимоячи Марк Касадони бошқа клубга трансфер қилиш ниятида. Футболчининг ўзи ҳам кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш ва майдонда асосий фигурага айланиш учун жамоасини ўзгартиришга тўлиқ розилик берган.
Руни Барджи ижарага берилади: Жамоанинг умидли ва чаққон қанот ҳужумчиси Руни Барджини ижарага бериш масаласи кўриб чиқилмоқда. Вингернинг хизматларига Европанинг бир нечта жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ «Барселона» раҳбарияти келажакда ундан умиди катта бўлгани боис, футболчи устидан назоратни бутунлай йўқотишни истамаяпти.
Орзу учун қурбонлик: Бернарду маоши камайишига рози
Мухлислар учун энг ёқимли ва диққатга сазовор жиҳати шундаки, Бернарду Силва Каталония клуби либосини кийиш учун ҳар қандай шартга рози бўлган. Кутилишича, 27 ёшли футболчи «Барселона» билан икки йиллик меҳнат битимига имзо чекади.
Шартнома муддати
Футболчининг устуворлиги
Ла Лига талаби
2 йил (2028 йилгача)
Фақат «Барселона»да ўйнаш
Молиявий фэйр-плей қоидалари
Энг муҳими, ушбу трансфер Испания Ла Лигасининг қатъий молиявий чекловлари ва регламент қоидаларига мутлақо мос келиши учун, португалиялик юлдуз ўз хоҳиши билан маошининг сезиларли даражада камайишига ҳам тайёр эканини билдирган. Бу эса унинг «Камп Ноу»га келиш иштиёқи нақадар баландлигидан далолат беради.
Таҳририятдан иқтибос: Бернарду Силвадек кучли интеллектга эга футболчининг келиши Ханс-Дитер Флик жамоасининг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Орзулар ушаладиган кунларга жуда оз қолди!
Европа футболининг энг қайноқ трансфер воқеалари, «Барселона» лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид муҳим хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…