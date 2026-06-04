Холандни «Реал»га ўтиши ҳақидаги хабарга «Сити»нинг муносабати қандай?
Жаҳон футболи оламида трансфер миш-мишлари ва шов-шувлари ҳеч қачон тўхтамайди. Айниқса, гап сайёрамизнинг энг кучли ва сермаҳсул ҳужумчиларидан бири бўлмиш Эрлинг Холанд ҳақида кетганда, интрига янада кучаяди. Сўнгги кунларда ушбу норвегиялик тўпурарнинг ёзги трансфер ойнасида Мадриднинг «Реал» клубига кўчиб ўтиши мумкинлиги борасида турли хабарлар болалай бошлади. Бироқ «Манчестер Сити» раҳбарияти бундай шов-шувларга мутлақо хотиржам ва вазмин муносабатда бўлмоқда.
Дунё футболининг энг ишончли инсайдери ва таниқли журналист Фабрицио Романо ўзининг «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилишича, инглиз гранди яқин келажакда ўз юлдузининг жамоани тарк этишини кутаётгани йўқ.
«Шаҳарликлар» Холанднинг содиқлигига ишонишмоқда
Манбанинг берган ички маълумотларига кўра, «Манчестер Сити» мутасаддилари Эрлинг Холанднинг Манчестер шаҳрида қолишига тўлиқ ва қатъий ишонч билдирмоқда. Клуб раҳбарияти ва футболчининг атрофидаги инсонлардан ҳужумчининг кетиш истаги борлиги ҳақида ҳеч қандай салбий сигнал ёки огоҳлантириш келиб тушмаган.
Бундан ташқари, Холанд клубнинг узоқ муддатли ва улуғвор лойиҳасининг энг марказий фигураси бўлиб қолмоқда. Қайд этилишича, жамоанинг келажакдаги режалари, ҳатто бош мураббийлик рулига Энцо Мареска тайинланган тақдирда ҳам, айнан норвегиялик голлар машинаси атрофига қурилади ва бу позиция ўзгаришсиз қолади.
Мадриддаги сайловлар ва сохта ваъдалар
Хўш, унда бу миш-мишлар қаердан пайдо бўлди? Гап шундаки, «Реал Мадрид» президенти лавозимига даъвогарлик қилаётган номзод Энрике Рикельме бўлажак сайлов олдидан катта ваъдалар берган эди:
Сайловолди ваъдаси: Агар Энрике Рикельме 7 июнь куни бўлиб ўтадиган «Қироллик клуби» президентлиги учун сайловда ғалаба қозонса, Мадрид мухлисларига ҳақиқий совға сифатида Эрлинг Холандни «Сантьяго Бернабеу»га олиб келишни ваъда қилган. Бироқ «Сити» бу ваъдаларни шунчаки сиёсий юриш сифатида баҳоламоқда.
Эрлинг Холанднинг майдондаги феноменал ҳаракатлари ва даҳшатли самарадорлиги унинг нима учун дунёнинг энг қимматбаҳо воситаси эканлигини яққол исботлайди. Унинг ортда қолган мавсумдаги сермаҳсуллик кўрсаткичлари қуйидагича:
Мусобақалардаги иштироки
Натижалар (Гол + Пас)
Жами учрашувлар сони
52 та ўйин
Рақиблар дарвозасига урилган голлар
38 та гол
Жамоадошларига узатилган ассистлар
9 та голли пас
Мухлислар учун тинчлик кафолати
«Манчестер Сити»нинг ашаддий ишқибозлари хавотир олмасалар ҳам бўлади — Эрлинг Манчестернинг ҳавосидан ва Пеп Гвардиола яратган тизимдан мутлақо мамнун. Унинг инглиз заминидаги голли юришлари ҳали узоқ давом этадиган кўринади.
Европа футболининг энг қайноқ трансфер янгиликлари, АПЛ ва Ла Лигадаги сўнгги инсайдлар ҳамда севимли футболчиларингиз ҳаётига оид энг сара, эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…