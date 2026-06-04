Google янги Гемма 4 12Б моделини тақдим этди
Google Гемма 4 12Б номли янги мультимодал сунъий интеллект моделини тақдим этди, деб Google Блог хабар берди.
Модел ноутбукларда юқори самарали мультимодал имкониятларни ишга тушириш учун ишлаб чиқилган. У мобил қурилмаларга мос тежамкорликни илғор мулоҳаза юритиш қобилияти билан бирлаштиради.
Гемма 4 12Б компаниянинг ихчам Э4Б модели ва янада кучли 26Б Михтуре оф Эхпертс модели ўртасидаги бўшлиқни тўлдиради. Янги модел нисбатан кам хотира талаб қилган ҳолда кучли имкониятларни тақдим этади.
Бу Google'нинг маҳаллий аудио киритишни қўллаб-қувватлайдиган илк ўрта ҳажмдаги модели ҳисобланади. Компания маълумотларига кўра, Гемма 4 моделлари ҳозиргача 150 миллиондан ортиқ марта юклаб олинган.
Гемма 4 12Бнинг асосий жиҳати — ягона архитектурага эга эканидир. Унда тасвир ва аудио маълумотлар алоҳида мультимодал кодловчиларсиз бевосита катта тил модели асосига узатилади.
Модел мураккаб кўп босқичли мулоҳаза юритиш ва агентли иш жараёнларини бажара олади. Синов натижалари бўйича унинг кўрсаткичлари Google'нинг 26Б моделига яқин экани айтилмоқда.
Гемма 4 12Б оддий ноутбукларда маҳаллий ишлаши мумкин. Бунинг учун 16 GB ВRAM ёки ягона хотира етарли бўлиши таъкидланган.
Модел Апаче 2.0 лицензияси асосида очиқ тақдим этилди. У дастурчилар экотизимида кенг қўллаб-қувватланиши билан ҳам аҳамиятли.
Гемма 4 12Б кечикишни камайтириш учун Мульти-Токен Предиктион технологияси билан жиҳозланган. Бу функция моделнинг жавоб бериш тезлигини оширишга хизмат қилади.
Google'га кўра, янги архитектура тасвир ва аудиони қайта ишлашда самарадорликни оширади. Масалан, тасвирлар учун енгил эмбеддинг модули қўлланади, аудио сигнал эса тўғридан-тўғри матн токенлари билан бир хил ўлчамдаги фазога ўтказилади.
Шу тариқа Гемма 4 12Б замонавий мультимодал сунъий интеллект имкониятларини кундалик қурилмаларга олиб кириши кутилмоқда. Модел тезлик ва мулоҳаза юритиш сифатини сақлаган ҳолда ноутбукларда ишлашга мўлжалланган.
…