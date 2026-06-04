Google янги Гемма 4 12Б моделини тақдим этди

·37·Техно
Google янги Гемма 4 12Б моделини тақдим этди
Аудио версияси

Google Гемма 4 12Б номли янги мультимодал сунъий интеллект моделини тақдим этди, деб Google Блог хабар берди.

Модел ноутбукларда юқори самарали мультимодал имкониятларни ишга тушириш учун ишлаб чиқилган. У мобил қурилмаларга мос тежамкорликни илғор мулоҳаза юритиш қобилияти билан бирлаштиради.

Гемма 4 12Б компаниянинг ихчам Э4Б модели ва янада кучли 26Б Михтуре оф Эхпертс модели ўртасидаги бўшлиқни тўлдиради. Янги модел нисбатан кам хотира талаб қилган ҳолда кучли имкониятларни тақдим этади.

Бу Google'нинг маҳаллий аудио киритишни қўллаб-қувватлайдиган илк ўрта ҳажмдаги модели ҳисобланади. Компания маълумотларига кўра, Гемма 4 моделлари ҳозиргача 150 миллиондан ортиқ марта юклаб олинган.

Гемма 4 12Бнинг асосий жиҳати — ягона архитектурага эга эканидир. Унда тасвир ва аудио маълумотлар алоҳида мультимодал кодловчиларсиз бевосита катта тил модели асосига узатилади.

Модел мураккаб кўп босқичли мулоҳаза юритиш ва агентли иш жараёнларини бажара олади. Синов натижалари бўйича унинг кўрсаткичлари Google'нинг 26Б моделига яқин экани айтилмоқда.

Google янги Гемма 4 12Б моделини тақдим этди

Гемма 4 12Б оддий ноутбукларда маҳаллий ишлаши мумкин. Бунинг учун 16 GB ВRAM ёки ягона хотира етарли бўлиши таъкидланган.

Модел Апаче 2.0 лицензияси асосида очиқ тақдим этилди. У дастурчилар экотизимида кенг қўллаб-қувватланиши билан ҳам аҳамиятли.

Гемма 4 12Б кечикишни камайтириш учун Мульти-Токен Предиктион технологияси билан жиҳозланган. Бу функция моделнинг жавоб бериш тезлигини оширишга хизмат қилади.

Google'га кўра, янги архитектура тасвир ва аудиони қайта ишлашда самарадорликни оширади. Масалан, тасвирлар учун енгил эмбеддинг модули қўлланади, аудио сигнал эса тўғридан-тўғри матн токенлари билан бир хил ўлчамдаги фазога ўтказилади.

Шу тариқа Гемма 4 12Б замонавий мультимодал сунъий интеллект имкониятларини кундалик қурилмаларга олиб кириши кутилмоқда. Модел тезлик ва мулоҳаза юритиш сифатини сақлаган ҳолда ноутбукларда ишлашга мўлжалланган.

GoogleГемма 4 12БАпаче 2.0Google БлогМульти-Токен Предиктион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади