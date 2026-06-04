Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотди

·533·Маданият
Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотди
Аудио версияси

Ўзбекистон халқ севган хонандаларидан бири Райҳон Ғаниева ижтимоий тармоқларда тарқалган янги видеоси билан мухлислар эътиборини тортди. Унда санъаткор узоқ йиллардан сўнг метрога тушгани акс этган.

Видеода Райҳон метро томон йўл олар экан, бу транспорт туридан фойдаланмаганига чорак аср бўлганини айтади. Хонанданинг самимий сўзлари мухлислар орасида илиқ таассурот қолдирди.

“25 йил бўлибди қаранг метрога тушганимга, соғиндим лекин”, — дейди Райҳон видеода.

Мазкур лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб изоҳларга сабаб бўлди. Мухлислар хонанданинг оддий ва самимий қиёфасини олқишлаб, унинг метрога тушгани билан боғлиқ хотираларини ҳам муҳокама қилмоқда.

ЎзбекистонРайҳон ҒаниеваInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб бердиКеча, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)