Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон халқ севган хонандаларидан бири Райҳон Ғаниева ижтимоий тармоқларда тарқалган янги видеоси билан мухлислар эътиборини тортди. Унда санъаткор узоқ йиллардан сўнг метрога тушгани акс этган.
Видеода Райҳон метро томон йўл олар экан, бу транспорт туридан фойдаланмаганига чорак аср бўлганини айтади. Хонанданинг самимий сўзлари мухлислар орасида илиқ таассурот қолдирди.
“25 йил бўлибди қаранг метрога тушганимга, соғиндим лекин”, — дейди Райҳон видеода.
Мазкур лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб изоҳларга сабаб бўлди. Мухлислар хонанданинг оддий ва самимий қиёфасини олқишлаб, унинг метрога тушгани билан боғлиқ хотираларини ҳам муҳокама қилмоқда.
…