Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилди

·816·Маданият
Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилди
Аудио версияси

Блогер Лил Хурамов сўнгги пайтларда имижидаги ўзгариш — хусусан, соч рангини ўзгартиргани сабабини очиқлади.

У “Нима гап” лойиҳасида меҳмон бўлиб, бу қарор ортида жиддий сабаб борлигини айтиб ўтди. Хурамовнинг сўзларига кўра, у Германияда ўтказиладиган нуфузли фестивалда иштирок этиш учун таклиф олган.

“Феврал ойида менга қўнғироқ қилишди. Айтилишича, иштирок этишим учун сочимнинг ранги блонд бўлиши керак экан. Мен эса бунга аввалига қарши бўлдим. Ўзимни мамлакатимда танилган инсон сифатида, бундай имиж бизнинг қадриятларимизга тўғри келмаслиги, одамлар нотўғри тушуниши мумкинлигини айтдим,” — дейди у.

Шунга қарамай, ташкилотчилар бу талабдан воз кечмаган. Ҳатто, “агар сиз рози бўлмасангиз, Европада блонд сочли йигитлар кўп” дея жавоб беришган.

“Мен эса бу имкониятни рад эта олмадим. Чунки рад этганимда, эҳтимол, бу умрим давомида қилган энг катта хатойим бўлар эди,” — дея қўшимча қилди блогер.

Мазкур баёнот ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлиб, айримлар уни қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар бу қарорни танқид қилмоқда.

Лил ХурамовГерманияНима гапЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)Кеча, 17:26Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб бердиКеча, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилди – Zamin.uz, 04.06.2026