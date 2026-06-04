Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолди

·198·Дунё
Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолди
Аудио версияси

АҚШнинг Сиэтл шаҳрида ноодатий ва бироз хавфли ҳолат юз берди. 70 ёшли аёл ўз автомобилини адашиб метро рельсларига олиб кириб, тахминан ярим мил (800 метрга яқин) масофани босиб ўтган.

Ушбу ҳолат натижасида бутун йўналиш бўйлаб поездлар ҳаракати вақтинча тўхтатилган. Фавқулодда хизматлар зудлик билан воқеа жойига етиб келиб, йўловчиларни хавфсиз ҳудудга эвакуация қилган. Шунингдек, рельслар бўйлаб электр таъминоти ҳам эҳтиёт чораси сифатида вақтинча ўчириб қўйилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, аёл йўлни навигация орқали топмоқчи бўлган ва “GPS кўрсатмасига амал қилганини” айтган. Айнан шу хатолик унинг автомобилни рельслар устига олиб чиқишига сабаб бўлган.

Яхшиямки, ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Махсус техника — эвакуатор ёрдамида автомобил рельслардан олиб чиқилгач, бир неча соатдан сўнг поездлар ҳаракати яна тикланган.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, навигация қурилмаларидан фойдаланишда ҳам ҳушёрлик муҳим экани яна бир бор эслатилди.

АҚШСиэтлGPS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолди – Zamin.uz, 04.06.2026