Вальверде фаолиятини «Манчестер Сити» клубида давом эттириши мумкин
Европа футболида трансфер бозори қизигандан қизимоқда. Айниқса, гранд жамоалар ўртасидаги ўзаро «футболчи овлаш» маросими мухлислар учун доимо ҳаяжонли ва кутилмаган янгиликларга бой кечади. Навбатдаги йирик ва шов-шувли трансфер бомбаси Мадрид ва Манчестер шаҳарлари ўртасида портлаши кутилмоқда. Испаниянинг машҳур ва нуфузли «El Chiringuito» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячиси Федерико Вальверде тез орада Англия Премьер-лигасига кўчиб ўтиши ҳеч гап эмас.
«Шаҳарликлар»дан даҳшатли ва расмий таклиф
Англиянинг амалдаги етакчиси бўлмиш «Манчестер Сити» жамоаси ўз майдон марказини янада мустаҳкамлаш ва кучайтириш мақсадида жиддий режалар тузмоқда. Инсайдерларнинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» ушбу трансфер учун нақ 90 миллион евро миқдоридаги улкан маблағни қурбон қилишга шай туришибди.
«Қироллик клуби»нинг чинакам юраги ва етакчиларидан бирига айланиб улгурган уругвайлик юлдуз айни пайтда Энцо Мареска жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва устувор мақсадларидан бири бўлиб турибди.
Мадриддаги ноаниқ келажак ва Тчуамени можароси
Хўш, унда нега «Реал» ўз етакчисини қўйвориши керак, деган ҳақли савол туғилади. Гап шундаки, мадридликлар лагерида ички муҳит бироз кескинлашган. Жамоадоши Орельен Тчуамени билан боғлиқ юзага келган шов-шувли можаролардан сўнг, Вальверденинг «Сантьяго Бернабеу»даги келажаги ҳанузгача мавҳум ва сўроқ остида қолмоқда. Айнан мана шу ноқулай вазиятдан инглиз клуби унумли фойдаланиб қолмоқчи.
Вальверде — шунчаки оддий футболчи эмас, балки майдондаги ҳақиқий «двигатель»дир. Келинг, унинг ўтган мавсумдаги даҳшатли ва сермаҳсул статистикасига назар ташлаймиз:
Кўрсаткичлар
Натижа (2025/2026 мавсум)
Жами учрашувлар (барча турнирлар)
49 та ўйин
Урилган голлар сони
9 та гол
Голли узатмалар (ассист)
13 та пас
Мухлислар учун ҳақиқий интрига
Ҳозирда 27 ёшга тўлган ва кучга тўлган уругвайлик ярим ҳимоячининг Туманли Альбионга кўчиб ўтиши жаҳон футболидаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. «Манчестер Сити»нинг бу қайноқ таклифига «Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес қандай жавоб қайтариши эса барча учун жуда қизиқ.
Таҳририят фикри: Федериконинг трансфери АПЛ даражасини яна бир поғонага кўтариши аниқ. Бироқ «Реал» мухлислари ўз суюклиларини осонликча қўйворишларига ишониш қийин. Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз!
Европа футболининг энг сўнгги трансфер янгиликлари, инсайдлар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…