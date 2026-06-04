Вальверде фаолиятини «Манчестер Сити» клубида давом эттириши мумкин

·74·Спорт
Вальверде фаолиятини «Манчестер Сити» клубида давом эттириши мумкин
Аудио версияси

Европа футболида трансфер бозори қизигандан қизимоқда. Айниқса, гранд жамоалар ўртасидаги ўзаро «футболчи овлаш» маросими мухлислар учун доимо ҳаяжонли ва кутилмаган янгиликларга бой кечади. Навбатдаги йирик ва шов-шувли трансфер бомбаси Мадрид ва Манчестер шаҳарлари ўртасида портлаши кутилмоқда. Испаниянинг машҳур ва нуфузли «El Chiringuito» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячиси Федерико Вальверде тез орада Англия Премьер-лигасига кўчиб ўтиши ҳеч гап эмас.

«Шаҳарликлар»дан даҳшатли ва расмий таклиф

Англиянинг амалдаги етакчиси бўлмиш «Манчестер Сити» жамоаси ўз майдон марказини янада мустаҳкамлаш ва кучайтириш мақсадида жиддий режалар тузмоқда. Инсайдерларнинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» ушбу трансфер учун нақ 90 миллион евро миқдоридаги улкан маблағни қурбон қилишга шай туришибди.

«Қироллик клуби»нинг чинакам юраги ва етакчиларидан бирига айланиб улгурган уругвайлик юлдуз айни пайтда Энцо Мареска жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва устувор мақсадларидан бири бўлиб турибди.

Мадриддаги ноаниқ келажак ва Тчуамени можароси

Хўш, унда нега «Реал» ўз етакчисини қўйвориши керак, деган ҳақли савол туғилади. Гап шундаки, мадридликлар лагерида ички муҳит бироз кескинлашган. Жамоадоши Орельен Тчуамени билан боғлиқ юзага келган шов-шувли можаролардан сўнг, Вальверденинг «Сантьяго Бернабеу»даги келажаги ҳанузгача мавҳум ва сўроқ остида қолмоқда. Айнан мана шу ноқулай вазиятдан инглиз клуби унумли фойдаланиб қолмоқчи.

Вальверде — шунчаки оддий футболчи эмас, балки майдондаги ҳақиқий «двигатель»дир. Келинг, унинг ўтган мавсумдаги даҳшатли ва сермаҳсул статистикасига назар ташлаймиз:

Кўрсаткичлар

Натижа (2025/2026 мавсум)

Жами учрашувлар (барча турнирлар)

49 та ўйин

Урилган голлар сони

9 та гол

Голли узатмалар (ассист)

13 та пас

Мухлислар учун ҳақиқий интрига

Ҳозирда 27 ёшга тўлган ва кучга тўлган уругвайлик ярим ҳимоячининг Туманли Альбионга кўчиб ўтиши жаҳон футболидаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. «Манчестер Сити»нинг бу қайноқ таклифига «Реал Мадрид» президенти Флорентино Перес қандай жавоб қайтариши эса барча учун жуда қизиқ.

Таҳририят фикри: Федериконинг трансфери АПЛ даражасини яна бир поғонага кўтариши аниқ. Бироқ «Реал» мухлислари ўз суюклиларини осонликча қўйворишларига ишониш қийин. Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз!

Европа футболининг энг сўнгги трансфер янгиликлари, инсайдлар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Федерико ВальвердеМанчестер СитиРеалМадридОрельен Тчуамени
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди