5300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқланди

·198·Дунё
5300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқланди
Аудио версияси

1991 йилда Ўтзтал Алп тоғларида топилган 5300 йиллик мумияда унинг аста-секин емирилишига сабаб бўлиши мумкин бўлган замбуруғ ва бактериялар аниқланди. Бу ҳақда Microbiome журналида чоп этилган тадқиқотда маълум қилинди.

Ҳозирда Эци номи билан танилган мис даври одамининг мумияси Жанубий Тирол археология музейида сақланмоқда. Мумия махсус ҳарорат ва намлик шароитида сақланаётган бўлса-да, бу чоралар микроорганизмлар фаолиятини тўлиқ тўхтата олмаяпти.

Тадқиқотчилар мумия териси, тўқималари, намлик намуналари ва у топилган ҳудуддан олинган тупроқни ўрганиб, замонавий ҳамда қадимий микроорганизмларни аниқлашга муваффақ бўлди. Уларнинг айримлари, жумладан, ичак бактериялари Эци ҳаётлигидаёқ унинг организмида мавжуд бўлгани маълум бўлди.

Мутахассислар мумия терисида оқсил, ёғ ва коллагенни парчалай оладиган совуққа чидамли замбуруғлар ҳамда фенолни парчаловчи бактерияларни ҳам аниқлаган.

Олимлар фикрича, мумияни сақлаб қолишнинг энг самарали усули уни қайта музлатиш ҳисобланади. Бироқ бу ҳолат уни илмий тадқиқотлар ва музей ташрифчилари учун ёпиб қўйиши мумкин. Шу боис музей ходимлари микроорганизмларни доимий кузатиб бориш ва эҳтимолий зарарни ўз вақтида аниқлашни режалаштирмоқда.

Ўтзтал Алп тоғлариMicrobiomeЭциЖанубий Тирол археология музейи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:21Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
5300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқланди – Zamin.uz, 04.06.2026