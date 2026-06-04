Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинлари мактабларда намойиш этилади
Юртимиз футбол ишқибозлари ва миллий терма жамоамизнинг содиқ мухлислари учун узоқ кутилган, ҳақиқий байрамона хушхабар! Жорий йилнинг июнь ва июль ойларида яшил майдонларда старт оладиган футбол бўйича жаҳон чемпионатида Ватанимиз шарафини ҳимоя қиладиган миллий терма жамоамиз футболчиларини юксак даражада қўллаб-қувватлаш мақсадида республикамиз бўйлаб кенг қамровли ташаббусга қўл урилди. Мамлакатимиздаги умумтаълим мактаблари базасида махсус «Мухлислар майдони» лойиҳаси ташкил этилмоқда.
Мазкур лойиҳа доирасида юртимиздаги жами 220 та мактаб футболсеварлар учун ўзига хос жонли эфир марказларига айлантирилади.
Барча туман ва шаҳарлар қамраб олинади
Мазкур ажойиб ташаббус юртимизнинг чекка ҳудудларини ҳам четда қолдирмаган ҳолда, Ўзбекистоннинг 208 та туман ва шаҳарларини тўлиқ қамраб олади. Белгиланган ушбу таълим муассасаларида ўйинларни юқори сифатда кўриш учун барча зарур ташкилий ва техник қулайликлар яратилган.
Энг эътиборли жиҳати, мазкур «фан-зона»ларда мактаб ўқувчилари, уларнинг ота-оналари, маҳалла фаоллари ва футболга бефарқ бўлмаган барча ҳамюртларимиз йиғилиб, катта экранлар қаршисида миллий жамоамизнинг тарихий баҳсларини тўғридан-тўғри (жонли эфирда) томоша қилишлари ҳамда севимли футболчиларимиздан ўз далдаларини аямасликлари мумкин бўлади.
Миллий терма жамоамизнинг гуруҳ босқичидаги ўйинлар тақвими
Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида вакилларимиз иштирокидаги учрашувлар қуйидаги сана ва вақтларда (Тошкент шаҳри вақти билан) бошланади. Ушбу жадвални ёзиб олинг ва севимли жамоамизни биргаликда олға бошланг:
Ўзбекистон — Колумбия
Сана ва вақт: 18 июнь, эрталабки соат 07:00
Ўзбекистон — Португалия
Сана ва вақт: 23 июнь, тунги соат 22:00
Ўзбекистон — Конго
Сана ва вақт: 28 июнь, тонг саҳар соат 04:30
Таҳририятдан шиор: Мундиал йўлида тарихий қадам ташлаётган йигитларимизга ушбу масъулиятли баҳсларда улкан зафарлар тилаб қоламиз! Ҳар бир хонадон, ҳар бир маҳалла ва ҳар бир мактаб бўлажак ғалабаларга гувоҳ бўлсин. Биз сизга ишонамиз, йигитлар!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги зафарли юришлари, ўйинлардан кейинги энг иссиқ таҳлиллар ва футбол оламининг энг сара янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…