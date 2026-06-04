Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинлари мактабларда намойиш этилади

·49·Спорт
Ўзбекистон терма жамоасининг ўйинлари мактабларда намойиш этилади
Аудио версияси

Юртимиз футбол ишқибозлари ва миллий терма жамоамизнинг содиқ мухлислари учун узоқ кутилган, ҳақиқий байрамона хушхабар! Жорий йилнинг июнь ва июль ойларида яшил майдонларда старт оладиган футбол бўйича жаҳон чемпионатида Ватанимиз шарафини ҳимоя қиладиган миллий терма жамоамиз футболчиларини юксак даражада қўллаб-қувватлаш мақсадида республикамиз бўйлаб кенг қамровли ташаббусга қўл урилди. Мамлакатимиздаги умумтаълим мактаблари базасида махсус «Мухлислар майдони» лойиҳаси ташкил этилмоқда.

Мазкур лойиҳа доирасида юртимиздаги жами 220 та мактаб футболсеварлар учун ўзига хос жонли эфир марказларига айлантирилади.

Барча туман ва шаҳарлар қамраб олинади

Мазкур ажойиб ташаббус юртимизнинг чекка ҳудудларини ҳам четда қолдирмаган ҳолда, Ўзбекистоннинг 208 та туман ва шаҳарларини тўлиқ қамраб олади. Белгиланган ушбу таълим муассасаларида ўйинларни юқори сифатда кўриш учун барча зарур ташкилий ва техник қулайликлар яратилган.

Энг эътиборли жиҳати, мазкур «фан-зона»ларда мактаб ўқувчилари, уларнинг ота-оналари, маҳалла фаоллари ва футболга бефарқ бўлмаган барча ҳамюртларимиз йиғилиб, катта экранлар қаршисида миллий жамоамизнинг тарихий баҳсларини тўғридан-тўғри (жонли эфирда) томоша қилишлари ҳамда севимли футболчиларимиздан ўз далдаларини аямасликлари мумкин бўлади.

Миллий терма жамоамизнинг гуруҳ босқичидаги ўйинлар тақвими

Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида вакилларимиз иштирокидаги учрашувлар қуйидаги сана ва вақтларда (Тошкент шаҳри вақти билан) бошланади. Ушбу жадвални ёзиб олинг ва севимли жамоамизни биргаликда олға бошланг:

  • Ўзбекистон — Колумбия

    • Сана ва вақт: 18 июнь, эрталабки соат 07:00

  • Ўзбекистон — Португалия

    • Сана ва вақт: 23 июнь, тунги соат 22:00

  • Ўзбекистон — Конго

    • Сана ва вақт: 28 июнь, тонг саҳар соат 04:30

Таҳририятдан шиор: Мундиал йўлида тарихий қадам ташлаётган йигитларимизга ушбу масъулиятли баҳсларда улкан зафарлар тилаб қоламиз! Ҳар бир хонадон, ҳар бир маҳалла ва ҳар бир мактаб бўлажак ғалабаларга гувоҳ бўлсин. Биз сизга ишонамиз, йигитлар!

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги зафарли юришлари, ўйинлардан кейинги энг иссиқ таҳлиллар ва футбол оламининг энг сара янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонТошкентКолумбияПортугалияКонго
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди