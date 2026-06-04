Непомнящий Ўзбекистон терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади
Бутун дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилишига ҳам саноқли кунлар қолди. Футбол бўйича интизорлик билан кутилаётган навбатдаги Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика мамлакатларида тарихий ва мисли кўрилмаган форматда бўлиб ўтади. Ушбу нуфузли мусобақада ўз тарихида илк маротаба иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари ва бўлажак ўйинлари айни пайтда кўплаб таниқли экспертлар ҳамда хорижлик мутахассисларнинг диққат марказида турибди.
Хусусан, ўзбек футболи мухлисларига жуда яхши таниш бўлган тажрибали собиқ мураббий Валерий Непомнящий ҳам вакилларимизнинг бўлажак мундиалдаги иштироки борасида ўз таҳлилий мулоҳазалари ва фикрлари билан ўртоқлашди.
«Вакилларимиз кучли рақибларга совға тақдим этиши мумкин»
Тажрибали мутахассис миллий терма жамоамизнинг салоҳиятига тўхталар экан, йигитларимизнинг кучли иродаси ва кутилмаган совғалар тақдим эта олиш қобилиятини алоҳида эътироф этди:
«Менинг фикримча, Ўзбекистон бош жамоаси учун ушбу дебют турнирида жуда катта ва шов-шувли натижаларга эришиш бироз мураккаб кечади. Шунга қарамай, улар мундиалда ҳақиқий сюрпризлар намойиш этишга, гуруҳдаги исталган гранд жамоани жиддий қийин аҳволга солиб қўйишга қодир. Тўғриси, жамоанинг кейинги босқичга йўл олишига бироз шубҳам бор, чунки рақобат жуда кучли. Менинг тахминимча, ушбу квартетдан кейинги раундга Португалия ва Колумбия терма жамоалари йўл олади», — дея таъкидлади Валерий Непомнящий.
Тарихий дебют ва «К» гуруҳидаги шиддатли тўқнашувлар
Мухлисларимиз интизорлик билан кутаётган ушбу тарихий воқеликнинг аҳамияти жуда юқори. Вакилларимиз сайёрамизнинг энг кучли терма жамоалари жам бўлган мундиалнинг «К» гуруҳидан жой олишган. Бизнинг квартетда дунё футболи юлдузлари тўп сурадиган қуйидаги маҳоратли жамоалар ўзаро кураш олиб боришади:
Португалия — Европанинг энг қудратли ва тажрибали грандларидан бири;
Колумбия — Жанубий Америка футболининг тезкор ва жанговар вакили;
Конго ДР — Африка қитъасининг жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар бера оладиган жамоаси.
Гуруҳдаги рақибларимиз
Вакилларимиз учун аҳамияти
Португалия ва Колумбия
Жаҳон футболи юлдузларига қарши ҳақиқий маҳорат мактаби
Конго ДР
Гуруҳдан чиқиш йўлидаги энг муҳим ва шиддатли баҳс
Экспертларнинг ҳар қандай тахминларидан қатъи назар, миллий терма жамоамизнинг ушбу улуғвор мусобақада Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилишига ҳамда миллионлаб юртдошларимизга унутилмас қувончли лаҳзаларни туҳфа этишига ишонамиз!
Мухлислар чорлови: Севимли футболчиларимизни олис Америка қитъасидаги тарихий юришларида барчамиз бир тану бир жон бўлиб қўллаб-қувватлайлик. Олға, Ўзбекистон!
Миллий терма жамоамизнинг жаҳон чемпионатига кўраётган сўнгги тайёргарлик жараёнлари, АҚШ ва Мексикадан энг қайноқ репортажлар ҳамда футбол оламининг эксклюзив хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…