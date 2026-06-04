Непомнящий Ўзбекистон терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади

·68·Спорт
Непомнящий Ўзбекистон терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолади
Аудио версияси

Бутун дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилишига ҳам саноқли кунлар қолди. Футбол бўйича интизорлик билан кутилаётган навбатдаги Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика мамлакатларида тарихий ва мисли кўрилмаган форматда бўлиб ўтади. Ушбу нуфузли мусобақада ўз тарихида илк маротаба иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари ва бўлажак ўйинлари айни пайтда кўплаб таниқли экспертлар ҳамда хорижлик мутахассисларнинг диққат марказида турибди.

Хусусан, ўзбек футболи мухлисларига жуда яхши таниш бўлган тажрибали собиқ мураббий Валерий Непомнящий ҳам вакилларимизнинг бўлажак мундиалдаги иштироки борасида ўз таҳлилий мулоҳазалари ва фикрлари билан ўртоқлашди.

«Вакилларимиз кучли рақибларга совға тақдим этиши мумкин»

Тажрибали мутахассис миллий терма жамоамизнинг салоҳиятига тўхталар экан, йигитларимизнинг кучли иродаси ва кутилмаган совғалар тақдим эта олиш қобилиятини алоҳида эътироф этди:

«Менинг фикримча, Ўзбекистон бош жамоаси учун ушбу дебют турнирида жуда катта ва шов-шувли натижаларга эришиш бироз мураккаб кечади. Шунга қарамай, улар мундиалда ҳақиқий сюрпризлар намойиш этишга, гуруҳдаги исталган гранд жамоани жиддий қийин аҳволга солиб қўйишга қодир. Тўғриси, жамоанинг кейинги босқичга йўл олишига бироз шубҳам бор, чунки рақобат жуда кучли. Менинг тахминимча, ушбу квартетдан кейинги раундга Португалия ва Колумбия терма жамоалари йўл олади», — дея таъкидлади Валерий Непомнящий.

Тарихий дебют ва «К» гуруҳидаги шиддатли тўқнашувлар

Мухлисларимиз интизорлик билан кутаётган ушбу тарихий воқеликнинг аҳамияти жуда юқори. Вакилларимиз сайёрамизнинг энг кучли терма жамоалари жам бўлган мундиалнинг «К» гуруҳидан жой олишган. Бизнинг квартетда дунё футболи юлдузлари тўп сурадиган қуйидаги маҳоратли жамоалар ўзаро кураш олиб боришади:

  • Португалия — Европанинг энг қудратли ва тажрибали грандларидан бири;

  • Колумбия — Жанубий Америка футболининг тезкор ва жанговар вакили;

  • Конго ДР — Африка қитъасининг жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар бера оладиган жамоаси.

Гуруҳдаги рақибларимиз

Вакилларимиз учун аҳамияти

Португалия ва Колумбия

Жаҳон футболи юлдузларига қарши ҳақиқий маҳорат мактаби

Конго ДР

Гуруҳдан чиқиш йўлидаги энг муҳим ва шиддатли баҳс

Экспертларнинг ҳар қандай тахминларидан қатъи назар, миллий терма жамоамизнинг ушбу улуғвор мусобақада Ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилишига ҳамда миллионлаб юртдошларимизга унутилмас қувончли лаҳзаларни туҳфа этишига ишонамиз!

Мухлислар чорлови: Севимли футболчиларимизни олис Америка қитъасидаги тарихий юришларида барчамиз бир тану бир жон бўлиб қўллаб-қувватлайлик. Олға, Ўзбекистон!

Миллий терма жамоамизнинг жаҳон чемпионатига кўраётган сўнгги тайёргарлик жараёнлари, АҚШ ва Мексикадан энг қайноқ репортажлар ҳамда футбол оламининг эксклюзив хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

ЎзбекистонВалерий НепомнящийАҚШКанадаМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди