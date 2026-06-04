Дмитрий Сичёв Ўзбекистон терма жамоаси плей-оффга чиқа олишини айтди

·70·Спорт
Дмитрий Сичёв Ўзбекистон терма жамоаси плей-оффга чиқа олишини айтди
Аудио версияси

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қиладиган футбол бўйича нуфузли Жаҳон чемпионати бошланишига ҳам саноқли кунлар қолди. Бутун дунё нигоҳи қадалган ушбу глобал спорт байрамида ўз тарихида биринчи бор қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари халқаро майдонда кенг муҳокама қилинмоқда. Хусусан, россиялик таниқли футбол эксперти Дмитрий Сичёв ҳам ҳамюртларимизнинг бўлажак мундиалдаги истиқболлари ҳақида тўхталиб, ўзбек мухлислари учун умидбахш фикрларни билдирди.

Тажрибали мутахассис терма жамоамизнинг салоҳияти ва гуруҳ босқичидаги имкониятларини юқори баҳолаб, жамоамизнинг кейинги раундга йўл олишига ишонч билдирди.

«Вакилларимиз плей-офф йўлланмаси учун охиригача курашади»

Дмитрий Сичёв оммабоп «Metaratings» нашрига берган эксклюзив интервюсида Ўзбекистон бош жамоасининг мақсадлари ва турнир жадвалидаги ўрни хусусида тўхталиб ўтди:

«Менинг назаримда, бўлажак мундиалда ҳар қандай кутилмаган натижа содир бўлиши мумкин. Ўзбекистон вакиллари плей-офф босқичи йўлланмасини қўлга киритиш учун бор кучлари билан ҳаракат қилишади. Балки улар гуруҳда биринчи ўринни эгаллай олишмас, аммо иккинчи ёки учинчи поғоналар учун аниқ ва шиддатли кураш олиб боришлари муқаррар», — дея таъкидлади россиялик эксперт.

Шунингдек, экспертнинг фикрича, вакилларимиз жой олган квартетдаги асосий ва тўғридан-тўғри рақибга қарши кечадиган баҳсда қайд этиладиган натижа терма жамоамизнинг турнирдаги кейинги тақдирини ҳал қилишда энг муҳим ва паллали ролни ўйнайди.

Океан ортидаги тарихий старт ва жанговар рақиблар

Эслатиб ўтамиз, узоқ кутилган футбол дунёсининг энг йирик тўйи АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида бўлиб ўтади. Мусобақанинг очилиш учрашуви 11 июнь куни Мексика ва ЖАР (Жанубий Африка Республикаси) терма жамоалари ўртасидаги шиддатли баҳс билан бошланади.

Ушбу тарихий турнирда Ватанимиз шарафини ҳимоя қилувчи миллий терма жамоамиз гуруҳ босқичида маҳорат бобида қолишмайдиган қуйидаги рақиблар билан куч синашади:

  • ДР Конго — жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган ҳаракатлари билан ажралиб турувчи жамоа;

  • Колумбия — Жанубий Американинг техник кучли ва тезкор вакили;

  • Португалия — жаҳон футболи юлдузларини жамлаган Европанинг энг хавфли гранди.

Миллий терма жамоамизнинг гуруҳдаги рақиблари

Ўйинларнинг аҳамияти

ДР Конго

Плей-офф йўлидаги энг муҳим ва ҳал қилувчи тўқнашув

Колумбия ва Португалия

Жаҳон даражасидаги маҳоратни намойиш этиш учун имконият

Халқаро экспертларнинг бундай ижобий тахминлари йигитларимизга қўшимча куч ва ишонч бағишлаши табиий. Жаҳон чемпионати масъулияти ортида бутун ўзбек халқининг орзулари ва дуолари турибди!

Оқ йўл тилаймиз: Океан ортида юртимиз байроғини баланд кўтаришга шайланаётган футболчиларимизга улкан зафарлар ёр бўлсин. Биз сизга ишонамиз ва охиригача қўллаб-қувватлаймиз!

Миллий терма жамоамизнинг тарихий баҳсларидан энг қайноқ хабарлар, стадионлардан эксклюзив фоторепортажлар ва мундиалнинг кундалик таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Дмитрий СичёвЎзбекистонАҚШКанадаМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди