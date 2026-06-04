Дмитрий Сичёв Ўзбекистон терма жамоаси плей-оффга чиқа олишини айтди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қиладиган футбол бўйича нуфузли Жаҳон чемпионати бошланишига ҳам саноқли кунлар қолди. Бутун дунё нигоҳи қадалган ушбу глобал спорт байрамида ўз тарихида биринчи бор қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг имкониятлари халқаро майдонда кенг муҳокама қилинмоқда. Хусусан, россиялик таниқли футбол эксперти Дмитрий Сичёв ҳам ҳамюртларимизнинг бўлажак мундиалдаги истиқболлари ҳақида тўхталиб, ўзбек мухлислари учун умидбахш фикрларни билдирди.
Тажрибали мутахассис терма жамоамизнинг салоҳияти ва гуруҳ босқичидаги имкониятларини юқори баҳолаб, жамоамизнинг кейинги раундга йўл олишига ишонч билдирди.
«Вакилларимиз плей-офф йўлланмаси учун охиригача курашади»
Дмитрий Сичёв оммабоп «Metaratings» нашрига берган эксклюзив интервюсида Ўзбекистон бош жамоасининг мақсадлари ва турнир жадвалидаги ўрни хусусида тўхталиб ўтди:
«Менинг назаримда, бўлажак мундиалда ҳар қандай кутилмаган натижа содир бўлиши мумкин. Ўзбекистон вакиллари плей-офф босқичи йўлланмасини қўлга киритиш учун бор кучлари билан ҳаракат қилишади. Балки улар гуруҳда биринчи ўринни эгаллай олишмас, аммо иккинчи ёки учинчи поғоналар учун аниқ ва шиддатли кураш олиб боришлари муқаррар», — дея таъкидлади россиялик эксперт.
Шунингдек, экспертнинг фикрича, вакилларимиз жой олган квартетдаги асосий ва тўғридан-тўғри рақибга қарши кечадиган баҳсда қайд этиладиган натижа терма жамоамизнинг турнирдаги кейинги тақдирини ҳал қилишда энг муҳим ва паллали ролни ўйнайди.
Океан ортидаги тарихий старт ва жанговар рақиблар
Эслатиб ўтамиз, узоқ кутилган футбол дунёсининг энг йирик тўйи АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида бўлиб ўтади. Мусобақанинг очилиш учрашуви 11 июнь куни Мексика ва ЖАР (Жанубий Африка Республикаси) терма жамоалари ўртасидаги шиддатли баҳс билан бошланади.
Ушбу тарихий турнирда Ватанимиз шарафини ҳимоя қилувчи миллий терма жамоамиз гуруҳ босқичида маҳорат бобида қолишмайдиган қуйидаги рақиблар билан куч синашади:
ДР Конго — жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган ҳаракатлари билан ажралиб турувчи жамоа;
Колумбия — Жанубий Американинг техник кучли ва тезкор вакили;
Португалия — жаҳон футболи юлдузларини жамлаган Европанинг энг хавфли гранди.
Миллий терма жамоамизнинг гуруҳдаги рақиблари
Ўйинларнинг аҳамияти
ДР Конго
Плей-офф йўлидаги энг муҳим ва ҳал қилувчи тўқнашув
Колумбия ва Португалия
Жаҳон даражасидаги маҳоратни намойиш этиш учун имконият
Халқаро экспертларнинг бундай ижобий тахминлари йигитларимизга қўшимча куч ва ишонч бағишлаши табиий. Жаҳон чемпионати масъулияти ортида бутун ўзбек халқининг орзулари ва дуолари турибди!
Оқ йўл тилаймиз: Океан ортида юртимиз байроғини баланд кўтаришга шайланаётган футболчиларимизга улкан зафарлар ёр бўлсин. Биз сизга ишонамиз ва охиригача қўллаб-қувватлаймиз!
Миллий терма жамоамизнинг тарихий баҳсларидан энг қайноқ хабарлар, стадионлардан эксклюзив фоторепортажлар ва мундиалнинг кундалик таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…