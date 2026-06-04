Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етди

·40·Спорт
Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етди
Аудио версияси

Юртимизда соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, аҳоли ўртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ўз мевасини беришда давом этмоқда. Давлатимиз томонидан яратилаётган замонавий спорт майдончалари, воркаут зоналари ва оммавий марафонлар ҳамюртларимизнинг кундалик ҳаётига спорт нафасини олиб кирди. Бу ижобий ўзгаришлар расмий рақамларда ҳам ўз аксини топмоқда.

Миллий статистика агентлигининг уй хўжаликлари ўртасида ўтказилган танланма кузатувлари натижаларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистонда жисмоний машғулотлар билан мунтазам равишда шуғулланиб келаётган фуқаролар улуши нақ 70,3 фоизга етди.

Барқарор ўсиш: Спортсевар халққа айланмоқдамиз

Сўнгги йилларда мамлакатимизда спортни ҳаёт тарзига айлантирган инсонлар сони тўхтаб қолмасдан, изчил равишда юқорилаб бормоқда. Агар рақамларга назар ташласак, жамиятимиздаги ўсиш динамикасини яққол кўришимиз мумкин:

  • 2021 йилда: аҳолининг 60,9 фоизи чиниқиш машқларини бажарган;

  • 2022 йилда: бу кўрсаткич бироз юқорилаб, 62,3 фоизни ташкил этган;

  • 2023 йилда: спорт билан дўстлашганлар улуши 63,7 фоизга етган;

  • 2024 йилда: ижобий суръат давом этиб, рақамлар 67,8 фоизни кўрсатган;

  • 2025 йилда: тарихий юксалиш қайд этилиб, кўрсаткич 70,3 фоизлик маррани замин қилди.

Қувонарлиси, атиги тўрт йил ичида соғлом ҳаёт кечиришни танлаган юртдошларимиз улуши қарийб 10 фоиз бандга кўпайган. Энг катта ва шиддатли ўсиш эса айнан сўнгги йилларга (2023–2025 йиллар оралиғига) тўғри келиб, бу даврда кўрсаткич бирданига 6,6 фоиз бандга юқорилаган.

Кучли ва шижоатли соғлом жамият

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, спортга бўлган бундай юқори қизиқиш юртимизнинг келажаги бўлган меҳнатга лаёқатли қатлам ўртасида ҳам жуда баланд. Расмий маълумотларга қараганда, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли ёшдаги фуқаролар сони 21,3 миллион нафарни ташкил этмоқда.

Кўрсаткич номи

Статистик маълумотлар

Меҳнатга лаёқатли аҳоли сони

21,3 миллион нафар

Жами аҳолидаги улуши

55,8 фоиз

Мунтазам спорт билан шуғулланувчилар

70,3 фоиз

Бу рақамлар юртимиз аҳолисининг яримдан кўпи нафақат меҳнат қилишга, балки соғлом турмуш тарзи орқали мамлакат равнақига ҳисса қўшишга тайёр, куч-қувватга тўла эканидан далолат беради.

Таҳририятдан шиор: Чиниққанга чанг юқмас, югурганга дард йўламас! Эрталабки бадантарбия ва кечки сайрларни канда қилманг. Мунтазам спорт билан шуғулланиб, ўзингиз ва яқинларингиз соғлиғини асранг!

Юртимиздаги энг қизиқарли статистик маълумотлар, соғлом ҳаёт тарзига оид фойдали тавсиялар ва кундалик ҳаётимизнинг энг муҳим хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонМиллий статистика агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди