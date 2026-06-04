Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етди
Юртимизда соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, аҳоли ўртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ўз мевасини беришда давом этмоқда. Давлатимиз томонидан яратилаётган замонавий спорт майдончалари, воркаут зоналари ва оммавий марафонлар ҳамюртларимизнинг кундалик ҳаётига спорт нафасини олиб кирди. Бу ижобий ўзгаришлар расмий рақамларда ҳам ўз аксини топмоқда.
Миллий статистика агентлигининг уй хўжаликлари ўртасида ўтказилган танланма кузатувлари натижаларига кўра, 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистонда жисмоний машғулотлар билан мунтазам равишда шуғулланиб келаётган фуқаролар улуши нақ 70,3 фоизга етди.
Барқарор ўсиш: Спортсевар халққа айланмоқдамиз
Сўнгги йилларда мамлакатимизда спортни ҳаёт тарзига айлантирган инсонлар сони тўхтаб қолмасдан, изчил равишда юқорилаб бормоқда. Агар рақамларга назар ташласак, жамиятимиздаги ўсиш динамикасини яққол кўришимиз мумкин:
2021 йилда: аҳолининг 60,9 фоизи чиниқиш машқларини бажарган;
2022 йилда: бу кўрсаткич бироз юқорилаб, 62,3 фоизни ташкил этган;
2023 йилда: спорт билан дўстлашганлар улуши 63,7 фоизга етган;
2024 йилда: ижобий суръат давом этиб, рақамлар 67,8 фоизни кўрсатган;
2025 йилда: тарихий юксалиш қайд этилиб, кўрсаткич 70,3 фоизлик маррани замин қилди.
Қувонарлиси, атиги тўрт йил ичида соғлом ҳаёт кечиришни танлаган юртдошларимиз улуши қарийб 10 фоиз бандга кўпайган. Энг катта ва шиддатли ўсиш эса айнан сўнгги йилларга (2023–2025 йиллар оралиғига) тўғри келиб, бу даврда кўрсаткич бирданига 6,6 фоиз бандга юқорилаган.
Кучли ва шижоатли соғлом жамият
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, спортга бўлган бундай юқори қизиқиш юртимизнинг келажаги бўлган меҳнатга лаёқатли қатлам ўртасида ҳам жуда баланд. Расмий маълумотларга қараганда, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистонда меҳнатга лаёқатли ёшдаги фуқаролар сони 21,3 миллион нафарни ташкил этмоқда.
Кўрсаткич номи
Статистик маълумотлар
Меҳнатга лаёқатли аҳоли сони
21,3 миллион нафар
Жами аҳолидаги улуши
55,8 фоиз
Мунтазам спорт билан шуғулланувчилар
70,3 фоиз
Бу рақамлар юртимиз аҳолисининг яримдан кўпи нафақат меҳнат қилишга, балки соғлом турмуш тарзи орқали мамлакат равнақига ҳисса қўшишга тайёр, куч-қувватга тўла эканидан далолат беради.
Таҳририятдан шиор: Чиниққанга чанг юқмас, югурганга дард йўламас! Эрталабки бадантарбия ва кечки сайрларни канда қилманг. Мунтазам спорт билан шуғулланиб, ўзингиз ва яқинларингиз соғлиғини асранг!
Юртимиздаги энг қизиқарли статистик маълумотлар, соғлом ҳаёт тарзига оид фойдали тавсиялар ва кундалик ҳаётимизнинг энг муҳим хабарларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…