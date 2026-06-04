Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёр
Португалиянинг "Бенфика" клуби Реал Мадрид президенти Флорентино Перез томонидан Жозе Моуринью борасида расмий таклиф тушганини тасдиқлади. Лиссабон клубининг Португалия қимматли қоғозлар бозори комиссиясига (КМВМ) йўллаган баёнотига кўра, Мадрид клуби мутахассиснинг шартномасидаги товон пулини тўлашга тайёрлигини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ҳаракатлар "Сантяго Бернабеу"да бўлиб ўтадиган президентлик сайловлари билан бевосита боғлиқ. Амалдаги президент Флорентино Перез ўзининг асосий рақиби Энрике Риқуелме билан курашда Жозе Моуринью вариантини асосий кўзир сифатида ишлатмоқда. Агар якшанба куни ўтадиган сайловда Перез ғалаба қозонса, "Специал Оне"нинг Мадридга қайтиши расмийлаштирилади.
"Бенфика" раҳбарияти ўз мураббийини текинга қўйиб юбормоқчи эмас. Расмий хабарда айтилишича, Жозе Моуринью Ла Лигага қайтиши учун унинг шартномасидаги 15 миллион евролик банд фаоллаштирилиши шарт. Бу сумма мураббийнинг Лиссабон клубидаги сўнгги йиллик маошига тенг миқдорни ташкил этади.
Перезнинг рақиби Энрике Риқуелме сайловда ғолиб чиқса, Манчестер Сити юлдузлари Эрлинг Холанд ва Родри билан шартнома имзолашни вада қилган эди. Бунга жавобан Флорентино Перез тажрибали мураббий номзодини илгари суриш орқали клуб аъзоларининг ишончини қозонишга интилмоқда.
Қизиғи шундаки, чоршанба куни ижтимоий тармоқларда Жозе Моуринью Мадридга қайтишга розилик бергани акс этган видео тарқалди. Кейинчалик мураббий ушбу видео AI (сунъий интеллект) ёрдамида яратилганини маълум қилди. Шунга қарамай, Перез кампанияси португалиялик мутахассиснинг қайтиши бўйича тарғибот ишларини давом эттирмоқда.
…