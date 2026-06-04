Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёр

·112·Спорт
Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёр
Аудио версияси

Португалиянинг "Бенфика" клуби Реал Мадрид президенти Флорентино Перез томонидан Жозе Моуринью борасида расмий таклиф тушганини тасдиқлади. Лиссабон клубининг Португалия қимматли қоғозлар бозори комиссиясига (КМВМ) йўллаган баёнотига кўра, Мадрид клуби мутахассиснинг шартномасидаги товон пулини тўлашга тайёрлигини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ҳаракатлар "Сантяго Бернабеу"да бўлиб ўтадиган президентлик сайловлари билан бевосита боғлиқ. Амалдаги президент Флорентино Перез ўзининг асосий рақиби Энрике Риқуелме билан курашда Жозе Моуринью вариантини асосий кўзир сифатида ишлатмоқда. Агар якшанба куни ўтадиган сайловда Перез ғалаба қозонса, "Специал Оне"нинг Мадридга қайтиши расмийлаштирилади.

"Бенфика" раҳбарияти ўз мураббийини текинга қўйиб юбормоқчи эмас. Расмий хабарда айтилишича, Жозе Моуринью Ла Лигага қайтиши учун унинг шартномасидаги 15 миллион евролик банд фаоллаштирилиши шарт. Бу сумма мураббийнинг Лиссабон клубидаги сўнгги йиллик маошига тенг миқдорни ташкил этади.

Перезнинг рақиби Энрике Риқуелме сайловда ғолиб чиқса, Манчестер Сити юлдузлари Эрлинг Холанд ва Родри билан шартнома имзолашни вада қилган эди. Бунга жавобан Флорентино Перез тажрибали мураббий номзодини илгари суриш орқали клуб аъзоларининг ишончини қозонишга интилмоқда.

Қизиғи шундаки, чоршанба куни ижтимоий тармоқларда Жозе Моуринью Мадридга қайтишга розилик бергани акс этган видео тарқалди. Кейинчалик мураббий ушбу видео AI (сунъий интеллект) ёрдамида яратилганини маълум қилди. Шунга қарамай, Перез кампанияси португалиялик мутахассиснинг қайтиши бўйича тарғибот ишларини давом эттирмоқда.

Реал МадридЖозе МоуриньюФлорентино ПерезБенфикаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Реал Мадрид Жозе Моуринью учун 15 миллион евро тўлашга тайёр – Zamin.uz, 04.06.2026