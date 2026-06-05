Meta сунъий интеллект учун Tesla услубида чодир-маълумот марказлари қурмоқда
Сунъий интеллект пойгаси кутилмаган босқичга чиқди: Meta компанияси маълумотлар марказларини қуришда Tesla ва xAI тажрибасидан фойдаланган ҳолда махсус чодирлардан фойдаланишни бошлади. Клеанвиев асосчиси Майкл Томас томонидан аниқланган маълумотларга кўра, компания Огаё штатининг Ню-Албани шаҳрида олтита улкан чодир — "тезкор жойлаштириш тузилмалари"ни барпо этган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу стратегия қурилиш вақтини икки бараварга қисқартиришга хизмат қилади. Mark Zuckerberg ўтган йили берган интервюсида кўп гигаваттли маълумот марказларини об-ҳавога чидамли чодирларда жойлаштириш режасини айтиб ўтган эди. Сунъий йўлдош тасвирлари ва маҳаллий рухсатномалар Meta қисқа вақт ичида ҳар бири 125 000 квадрат фут бўлган бешта йирик иншоотни қуриб битказганини тасдиқламоқда.
Мазкур ёндашув Tesla компаниясининг Модел 3 ишлаб чиқаришни тезлаштириш учун Фремонтдаги завод тураргоҳида чодирлар қурганини эслатади. Meta лойиҳасини қувват билан таъминлаш учун xAI каби модулли газ турбиналаридан фойдаланмоқда. Ушбу чодирлар ичида миллиардлаб доллар қийматга эга бўлган юқори унумдорликдаги чиплар ўрнатилади.
Ҳозирда Meta ўзининг сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқувчиларга тақдим этишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Валл Стреэт Жоурнал хабарига кўра, Мусе Spark модели тайёр бўлса-да, API тизимларида кечикишлар кузатилган. Компания маълумот марказлари учун 145 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган, чодирлардан фойдаланиш эса харажатларни бироз тежаш имконини беради.
…