Meta сунъий интеллект учун Tesla услубида чодир-маълумот марказлари қурмоқда

·65·Техно
Meta сунъий интеллект учун Tesla услубида чодир-маълумот марказлари қурмоқда

Сунъий интеллект пойгаси кутилмаган босқичга чиқди: Meta компанияси маълумотлар марказларини қуришда Tesla ва xAI тажрибасидан фойдаланган ҳолда махсус чодирлардан фойдаланишни бошлади. Клеанвиев асосчиси Майкл Томас томонидан аниқланган маълумотларга кўра, компания Огаё штатининг Ню-Албани шаҳрида олтита улкан чодир — "тезкор жойлаштириш тузилмалари"ни барпо этган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу стратегия қурилиш вақтини икки бараварга қисқартиришга хизмат қилади. Mark Zuckerberg ўтган йили берган интервюсида кўп гигаваттли маълумот марказларини об-ҳавога чидамли чодирларда жойлаштириш режасини айтиб ўтган эди. Сунъий йўлдош тасвирлари ва маҳаллий рухсатномалар Meta қисқа вақт ичида ҳар бири 125 000 квадрат фут бўлган бешта йирик иншоотни қуриб битказганини тасдиқламоқда.

Мазкур ёндашув Tesla компаниясининг Модел 3 ишлаб чиқаришни тезлаштириш учун Фремонтдаги завод тураргоҳида чодирлар қурганини эслатади. Meta лойиҳасини қувват билан таъминлаш учун xAI каби модулли газ турбиналаридан фойдаланмоқда. Ушбу чодирлар ичида миллиардлаб доллар қийматга эга бўлган юқори унумдорликдаги чиплар ўрнатилади.

Ҳозирда Meta ўзининг сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқувчиларга тақдим этишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Валл Стреэт Жоурнал хабарига кўра, Мусе Spark модели тайёр бўлса-да, API тизимларида кечикишлар кузатилган. Компания маълумот марказлари учун 145 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган, чодирлардан фойдаланиш эса харажатларни бироз тежаш имконини беради.

MetaСунъий IntelлектTeslaМаълумот МарказиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади