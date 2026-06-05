Google янги Гемма 4 12Б мультимодал сунъий интеллект моделини тақдим этди

·72·Техно
Google янги Гемма 4 12Б мультимодал сунъий интеллект моделини тақдим этди

Google компанияси ноутбуклар ва чекланган ҳисоблаш ресурсларига эга қурилмаларда локал ишлашга мўлжалланган янги Гемма 4 12Б моделини намойиш қилди. Ушбу мультимодал сунъий интеллект тизими ихчам Э4Б ҳамда 26 миллиард параметрли йирик МоE архитектураси ўртасидаги оралиқ бўғин ҳисобланади. Моделнинг асосий ўзига хослиги — у ўз туркумида аудио сигналларни бевосита (натив) қўллаб-қувватлайдиган биринчи ўрта ҳажмли тизимдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, Гемма 4 12Б тасвир ва аудиони қайта ишлаш учун анъанавий алоҳида энкодерларсиз ишлай олади. Бунинг ўрнига мультимодал сигналлар тўғридан-тўғри асосий тил моделига интеграция қилинган. Тасвирларни қайта ишлашда алоҳида висион-энкодер ўрнига матрицали ўзгартиришларга асосланган енгил модул қўлланилган, бу эса ҳисоблаш харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Audiо сигналлар эса ҳеч қандай энкодерларсиз, хом сигнал кўринишида матнли токенлар майдонига проекцияланади. Соддалаштирилган архитектурага қарамай, Гемма 4 12Б стандарт бенчмаркларда 26 миллиард параметрли йирик моделларга яқин самарадорликни кўрсатмоқда. Шу билан бирга, у хотирага камроқ талабчан бўлиб, 16 GB видеохотирага эга қурилмаларда бемалол ишга тушади.

Модел матн яратишдаги кечикишларни камайтирадиган Мульти-Токен Предиктион (МТП) механизмини қўллаб-қувватлайди ва мураккаб агентлик сценарийлари учун мўлжалланган. Google маълумотларига кўра, Гемма туркуми ҳозиргача 150 миллиондан ортиқ марта юклаб олинган. Янги модел Апаче 2.0 лицензияси остида тарқатилмоқда ва фойдаланувчиларга булутли хизматларсиз, бевосита ўз қурилмаларида илғор сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш имконини беради.

GoogleГемма 4Сунъий IntelлектМультимодалТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади