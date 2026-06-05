Apple ўзининг Мессагес фор Бусинесс платформасига илк AI-агентни қўшди
Сунъий интеллект агентларидан фойдаланишни оддий СМС юбориш даражасида осонлаштирган Поке стартапи Apple компаниясининг Мессагес фор Бусинесс платформасида ишлаш учун рухсат олган биринчи AI-агентга айланди. Шу пайтгача ушбу платформа фақат авиакомпаниялар, меҳмонхоналар ва йирик чакана савдо тармоқлари каби ҳамкор бизнеслар учун очиқ эди. Эндиликда Apple ўз экотизимини сунъий интеллект агентлари учун ҳам очишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Март ойида ишга туширилган Поке мураккаб буйруқлар сатри ёки ОпенКлав каби тизимлар билан ишлашни истамайдиган оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган. У кунлик режалаштириш, календарни бошқариш, саломатлик кўрсаткичларини кузатиш, ақлли уйни назорат қилиш ва суратларни таҳрирлаш каби вазифаларни матнли хабарлар орқали бажаради. TechCrunch маълумотларига кўра, хизмат ҳозиргача СМС, Telegram ва WhatsApp орқали 100 миллиондан ортиқ хабар алмашган.
Поке лойиҳасининг Apple платформасига чиқиши кутилаётган Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК) анжумани арафасида юз берди. Ушбу тадбирда Apple компанияси Siri'нинг сунъий интеллект билан бойитилган янги талқинини ва бошқа AI воситаларини тақдим этиши кутилмоқда. Мессагес фор Бусинесс орқали фойдаланувчилар iMessage интерфейсида компаниялар билан боғланиб, қўнғироқ қилмасдан туриб турли хизматлардан фойдаланишлари мумкин.
Те Интерактион Компани оф Калифорниа стартапи асосчиларидан бири Марвин вон Ҳагеннинг сўзларига кўра, компания Apple'га ҳар бир фойдаланувчи учун ҳақ тўлайди. Унинг таъкидлашича, Apple ушбу йўналишни даромадли бизнес моделига айлантирмоқда. Apple рухсатини олиш учун стартап ўзининг AI-агент эканлигини аниқ кўрсатиши ва керак бўлганда жонли оператор ёрдамини тақдим эта олишини исботлаши керак бўлди.
…