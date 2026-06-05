Apple ўзининг Мессагес фор Бусинесс платформасига илк AI-агентни қўшди

·102·Техно
Apple ўзининг Мессагес фор Бусинесс платформасига илк AI-агентни қўшди

Сунъий интеллект агентларидан фойдаланишни оддий СМС юбориш даражасида осонлаштирган Поке стартапи Apple компаниясининг Мессагес фор Бусинесс платформасида ишлаш учун рухсат олган биринчи AI-агентга айланди. Шу пайтгача ушбу платформа фақат авиакомпаниялар, меҳмонхоналар ва йирик чакана савдо тармоқлари каби ҳамкор бизнеслар учун очиқ эди. Эндиликда Apple ўз экотизимини сунъий интеллект агентлари учун ҳам очишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Март ойида ишга туширилган Поке мураккаб буйруқлар сатри ёки ОпенКлав каби тизимлар билан ишлашни истамайдиган оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган. У кунлик режалаштириш, календарни бошқариш, саломатлик кўрсаткичларини кузатиш, ақлли уйни назорат қилиш ва суратларни таҳрирлаш каби вазифаларни матнли хабарлар орқали бажаради. TechCrunch маълумотларига кўра, хизмат ҳозиргача СМС, Telegram ва WhatsApp орқали 100 миллиондан ортиқ хабар алмашган.

Поке лойиҳасининг Apple платформасига чиқиши кутилаётган Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК) анжумани арафасида юз берди. Ушбу тадбирда Apple компанияси Siri'нинг сунъий интеллект билан бойитилган янги талқинини ва бошқа AI воситаларини тақдим этиши кутилмоқда. Мессагес фор Бусинесс орқали фойдаланувчилар iMessage интерфейсида компаниялар билан боғланиб, қўнғироқ қилмасдан туриб турли хизматлардан фойдаланишлари мумкин.

Те Интерактион Компани оф Калифорниа стартапи асосчиларидан бири Марвин вон Ҳагеннинг сўзларига кўра, компания Apple'га ҳар бир фойдаланувчи учун ҳақ тўлайди. Унинг таъкидлашича, Apple ушбу йўналишни даромадли бизнес моделига айлантирмоқда. Apple рухсатини олиш учун стартап ўзининг AI-агент эканлигини аниқ кўрсатиши ва керак бўлганда жонли оператор ёрдамини тақдим эта олишини исботлаши керак бўлди.

AppleПокеСунъий IntelлектiMessageТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади