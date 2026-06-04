Sam Altman қўллаб-қувватлаётган Ҳелион стартапи 465 млн доллар инвестиция олди
Sam Altman томонидан қўллаб-қувватланадиган Ҳелион термоядровий стартапи пайшанба куни янги молиялаштириш босқичида 465 миллион доллар жалб қилганини эълон қилди. Ушбу инвестиция натижасида компаниянинг умумий қиймати 15,5 миллиард долларга етди. Мазкур маблағлар Ҳелион компаниясининг илк электр станцияси — Орион лойиҳасини якунлашга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Стартап Microsoft билан тузилган шартнома шартларига кўра, 2028-йилгача тармоққа термоядровий энергия етказиб беришни мақсад қилган. Г сериясидаги ушбу инвестиция раундига Триве Капитал бошчилик қилди. Шунингдек, жараёнда Алта Парк Капитал, Анти Фунд, БохГруп ва Лух Капитал каби янги инвесторлар билан бир қаторда СофтБанк Висион Фунд 2 ва Каприкорн Течнологй Импакт Фундс каби мавжуд ҳамкорлар ҳам иштирок этди.
Ҳелион компаниясининг технологик ёндашуви бошқа рақобатчиларидан фарқ қилади. Аксарият стартаплар иссиқликни электрга айлантириш учун буғ турбиналаридан фойдаланишни режалаштираётган бўлса, Ҳелион электр энергиясини бевосита магнитлардан олишни кўзламоқда. Реактор ичидаги плазма кенгайганда магнит майдонларига қаршилик кўрсатади ва бу куч худди электромобилларнинг рекуператив тормозланиш тизими каби электр энергиясига айланади.
Термоядровий энергетика сектори сўнгги ойларда инвесторларнинг диққат марказида бўлиб турибди. Фокусед Энергй ва Теа Энергй каби компаниялар ҳам яқинда йирик инвестицияларни жалб қилди. Сунъий интеллект билан шуғулланувчи технологик гигантлар учун термоядровий синтез деярли чексиз ва тоза энергия манбаи сифатида жуда жозибадор кўринмоқда, бу эса келажакда триллион долларлик энергия бозорларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…