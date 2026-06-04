Sam Altman қўллаб-қувватлаётган Ҳелион стартапи 465 млн доллар инвестиция олди

·61·Техно
Sam Altman қўллаб-қувватлаётган Ҳелион стартапи 465 млн доллар инвестиция олди

Sam Altman томонидан қўллаб-қувватланадиган Ҳелион термоядровий стартапи пайшанба куни янги молиялаштириш босқичида 465 миллион доллар жалб қилганини эълон қилди. Ушбу инвестиция натижасида компаниянинг умумий қиймати 15,5 миллиард долларга етди. Мазкур маблағлар Ҳелион компаниясининг илк электр станцияси — Орион лойиҳасини якунлашга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Стартап Microsoft билан тузилган шартнома шартларига кўра, 2028-йилгача тармоққа термоядровий энергия етказиб беришни мақсад қилган. Г сериясидаги ушбу инвестиция раундига Триве Капитал бошчилик қилди. Шунингдек, жараёнда Алта Парк Капитал, Анти Фунд, БохГруп ва Лух Капитал каби янги инвесторлар билан бир қаторда СофтБанк Висион Фунд 2 ва Каприкорн Течнологй Импакт Фундс каби мавжуд ҳамкорлар ҳам иштирок этди.

Ҳелион компаниясининг технологик ёндашуви бошқа рақобатчиларидан фарқ қилади. Аксарият стартаплар иссиқликни электрга айлантириш учун буғ турбиналаридан фойдаланишни режалаштираётган бўлса, Ҳелион электр энергиясини бевосита магнитлардан олишни кўзламоқда. Реактор ичидаги плазма кенгайганда магнит майдонларига қаршилик кўрсатади ва бу куч худди электромобилларнинг рекуператив тормозланиш тизими каби электр энергиясига айланади.

Термоядровий энергетика сектори сўнгги ойларда инвесторларнинг диққат марказида бўлиб турибди. Фокусед Энергй ва Теа Энергй каби компаниялар ҳам яқинда йирик инвестицияларни жалб қилди. Сунъий интеллект билан шуғулланувчи технологик гигантлар учун термоядровий синтез деярли чексиз ва тоза энергия манбаи сифатида жуда жозибадор кўринмоқда, бу эса келажакда триллион долларлик энергия бозорларини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

ҲелионMicrosoftSam AltmanТермоядровий СинтезЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади