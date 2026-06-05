ТеамГруп маълумотларни масофадан йўқ қилувчи Т-Креате Эхперт П35СГ ССД дискини тақдим этди

·51·Техно
ТеамГруп маълумотларни масофадан йўқ қилувчи Т-Креате Эхперт П35СГ ССД дискини тақдим этди

Компутех 2026 кўргазмасида ТеамГруп компанияси маълумотларни сиmsиз ўз-ўзини йўқ қилиш функциясига эга бўлган ноёб Т-Креате Эхперт П35СГ ташқи ССД дискини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, фойдаланувчи битта матнли хабар юбориш орқали барча маълумотларни бутунлай ўчириб ташлаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур жамлагич 4G ЛТE тармоғига уланган бўлиб, бу ССД Wi-Fi тармоғига ёки компьютерга уланмаган ҳолатда ҳам ўчириш буйруғини қабул қилиш имконини беради. Signal қабул қилингандан сўнг, икки босқичли йўқ қилиш жараёни бошланади: чуқур мантиқий тозалаш (деэп-левел логикал випе) ва аппарат қисмининг юқори кучланишли жисмоний вайрон қилиниши. Бу эса маълумотларни қайта тиклашни мутлақо имконсиз қилади.

Масофадан бошқариладиган флагман версиядан ташқари, ТеамГруп компанияси Т-Креате Эхперт П35С моделини ҳам тақдим этди. Ушбу моделда ўз-ўзини йўқ қилиш функцияси қурилма корпусидаги махсус жисмоний тугмани босиш орқали амалга оширилади.

ТеамГрупССДТ-КреатеТехнологияМаълумотлар Хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади