ТеамГруп маълумотларни масофадан йўқ қилувчи Т-Креате Эхперт П35СГ ССД дискини тақдим этди
Компутех 2026 кўргазмасида ТеамГруп компанияси маълумотларни сиmsиз ўз-ўзини йўқ қилиш функциясига эга бўлган ноёб Т-Креате Эхперт П35СГ ташқи ССД дискини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, фойдаланувчи битта матнли хабар юбориш орқали барча маълумотларни бутунлай ўчириб ташлаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур жамлагич 4G ЛТE тармоғига уланган бўлиб, бу ССД Wi-Fi тармоғига ёки компьютерга уланмаган ҳолатда ҳам ўчириш буйруғини қабул қилиш имконини беради. Signal қабул қилингандан сўнг, икки босқичли йўқ қилиш жараёни бошланади: чуқур мантиқий тозалаш (деэп-левел логикал випе) ва аппарат қисмининг юқори кучланишли жисмоний вайрон қилиниши. Бу эса маълумотларни қайта тиклашни мутлақо имконсиз қилади.
Масофадан бошқариладиган флагман версиядан ташқари, ТеамГруп компанияси Т-Креате Эхперт П35С моделини ҳам тақдим этди. Ушбу моделда ўз-ўзини йўқ қилиш функцияси қурилма корпусидаги махсус жисмоний тугмани босиш орқали амалга оширилади.
…