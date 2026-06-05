Wildberries буюртма бериш пунктларида саёҳат турларини сотишни бошлади

·58·Техно
Wildberries буюртма бериш пунктларида саёҳат турларини сотишни бошлади

Wildberries ўзининг буюртмаларни тарқатиш пунктларида (Пвз) саёҳат турларини брон қилиш бўйича синов лойиҳасини ишга туширди. Эндиликда мижозлар саёҳатларни нафақат онлайн тарзда, балки мутахассис билан бевосита мулоқот қилган ҳолда расмийлаштиришлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бу ҳақда Wildberries & Русс бирлашган компанияси (РWB) матбуот хизмати маълум қилди. Лойиҳа доирасида компания WB Травел сервисининг туристик маслаҳатчиларини бевосита буюртма тарқатиш пунктларига жойлаштиришни режалаштирмоқда.

WB Травел раҳбари Тарас Демуранинг сўзларига кўра, янги форматдаги хизмат кўрсатиш дастлаб Москва шаҳрида синовдан ўтказилади. Келгусида ушбу тажрибани бошқа ҳудудларга ҳам ёйиш кўзда тутилган.

Аввалроқ компания WB Травел бренди остида алоҳида туристик агентликлар очилишини эълон қилган эди. Буюртма тарқатиш пунктларидаги маслаҳатчилар лойиҳаси эса ушбу йўналиш билан параллел равишда ривожлантирилади.

WildberriesWB ТравелТуризмСаёҳатРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади