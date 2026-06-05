Wildberries буюртма бериш пунктларида саёҳат турларини сотишни бошлади
Wildberries ўзининг буюртмаларни тарқатиш пунктларида (Пвз) саёҳат турларини брон қилиш бўйича синов лойиҳасини ишга туширди. Эндиликда мижозлар саёҳатларни нафақат онлайн тарзда, балки мутахассис билан бевосита мулоқот қилган ҳолда расмийлаштиришлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бу ҳақда Wildberries & Русс бирлашган компанияси (РWB) матбуот хизмати маълум қилди. Лойиҳа доирасида компания WB Травел сервисининг туристик маслаҳатчиларини бевосита буюртма тарқатиш пунктларига жойлаштиришни режалаштирмоқда.
WB Травел раҳбари Тарас Демуранинг сўзларига кўра, янги форматдаги хизмат кўрсатиш дастлаб Москва шаҳрида синовдан ўтказилади. Келгусида ушбу тажрибани бошқа ҳудудларга ҳам ёйиш кўзда тутилган.
Аввалроқ компания WB Травел бренди остида алоҳида туристик агентликлар очилишини эълон қилган эди. Буюртма тарқатиш пунктларидаги маслаҳатчилар лойиҳаси эса ушбу йўналиш билан параллел равишда ривожлантирилади.
…