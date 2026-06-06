Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирди

·0·Спорт
Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирди

Журген Клоппнинг вакили германиялик мутахассиснинг Реал Мадрид билан боғланаётгани ҳақидаги шов-шувли хабарлардан сўнг, унинг мураббийликка қайтиши ҳақидаги гап-сўзларни рад этди. Ушбу кескин раддия президентликка номзод Энрике Риқуелме агар якшанба кунги сайловда ғалаба қозонса, Ливерпулнинг собиқ мураббийини жамоага олиб келишга вада берганидан кейин янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид аъзолари сўнгги 20 йил ичидаги илк президентлик сайловига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, клуб муҳим чорраҳада турибди. Номзод Риқуелме ўз сайловолди кампаниясида Клоппни асосий нишон сифатида кўрсатиб, спорт директори Раул Гонзалез душанба куни германиялик мутахассис билан дарҳол боғланишини таъкидлаган эди.

Бироқ Клоппнинг агенти Марк Косикке ушбу вадаларни тезда чиппакка чиқарди. У ўз мижозининг ҳозирги маъмурий лавозимидаги фаолиятидан мамнунлигини билдириб, Риқуелменинг амбицияли манифестига навбатдаги зарбани берди. Аввалроқ номзоднинг штаби "Бернабеу"нинг ўзига хос жозибаси афсонавий мураббийни танаффусни тўхтатишга кўндира олишини даъво қилган эди.

Sport нашрига берган интервюсида Косикке шундай деди: “Бу ғашни келтирадиган ҳолат! Журген Клопп Ред Булл тизимидаги ролидан бахтиёр ва бирор клубда мураббий сифатида ишлаш нияти йўқ”. Бу Риқуелме учун ҳафтадаги иккинчи муваффақиятсизлик бўлди, чунки аввалроқ Эрлинг Холанднинг вакиллари ҳам футболчининг трансфери бўйича келишув борлиги ҳақидаги гапларни кулги билан рад этишган эди.

Риқуелме ўз вадаларини ҳимоя қилар экан, агар Эрлинг Холанд ёки Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри трансферини амалга оширолмаса, клуб аъзоларининг келгуси мавсум учун бадал пулларини ўз ёнидан тўлашга кафолат беришини айтган. Шунга қарамай, Клоппнинг расмий вакили томонидан берилган раддия номзоднинг режаларини сўроқ остида қолдирмоқда.

Реал МадридЖурген КлоппЭрлинг ХоландТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди