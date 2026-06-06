«Ливерпуль» клуби «Бёрнли» ҳимоячиси Максим Эстевни сотиб олмоқчи
Туманли Альбион яшил майдонларида ёзги трансфер шабадаси ўз ҳукмини ўтказишни бошлади. «Бёрнли» клубининг маҳоратли ва келажаги порлоқ марказий ҳимоячиси Максим Эстев фаолиятида улкан юксалиш рўй бериши ва у Англия Премьер-лигасининг энг қудратли грандларидан бирига кўчиб ўтиши мумкин. Британиянинг нуфузли «Teamtalk» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга кўра, 23 ёшли франциялик иқтидор эгаси гранд клуб — «Ливерпуль»нинг трансфер радарларига қатъий равишда тушган.
Мерсисайдликлар скаутлари ёш ҳимоячининг ўйинини узоқ вақт давомида кузатиб боришган ва уни жамоанинг асосий фигураларидан бирига айлантириш ниятидалар.
Ибраима Конатенинг ўринбосари ва трансфер баҳоси
«Энфилд Роуд» эгалари франциялик ушбу ҳимоячини шунчаки захира ўйинчиси сифатида эмас, балки жамоанинг яна бир вакили Ибраима Конатенинг муносиб ва истиқболли ўринбосари (дублёри) сифатида кўришмоқда.
Трансфер қиймати: Нуфузли спорт инсайдерларининг таъкидлашича, Максим Эстевнинг айни дамдаги бозор баҳоси тахминан 28 миллион еврони ташкил этмоқда.
Узоқ муддатли мажбурият: Ҳимоячининг «Бёрнли» клуби билан имзолаган амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Бу эса ливерпулликлардан трансфер устида жиддийроқ музокара олиб боришни талаб қилади.
Ўтган мавсумдаги барқарорлик ва статистика
Гарчи француз футболчиси гол уриш ёки самарали узатмалар бериш борасида ҳужумкор кўрсаткичларга эга бўлмаса-да, ўзининг тўғридан-тўғри вазифаси — мудофаа чизиғини мустаҳкам ушлаб туришда юқори барқарорлик намойиш этди:
Тўп сурган жамоаси
Мавсумдаги умумий ўйинлари
Гол ва голли узатмалар
Шартнома муддати
«Бёрнли»
36 та учрашув
0 та
2030 йил ёзигача
Ушбу рақамлар ёш бўлишига қарамай, Эстевнинг АПЛ жисмоний юкламаларига тўлиқ тайёр эканлигини ва унда катта потенциал мавжудлигини кўрсатади.
Замин шарҳи: «Ливерпуль» ҳар доим иқтидорли футболчиларни ҳали нархи жуда баландлаб кетмасдан туриб пайқаш ва уларни ўз тизимида ҳақиқий юлдузга айлантириш маҳорати билан ажралиб турган. Максим Эстев — бўйи баланд, жисмонан бақувват ва позиция танлашда адашмайдиган замонавий ҳимоячи. Ибраима Конате тез-тез жароҳат олиб туришини инобатга олсак, 28 миллион евро эвазига Эстев каби ишончли мудофаа вакилини таркибга қўшиб олиш «қизиллар» учун жуда оқилона ва фойдали юриш бўлади.
Ингилиз футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Ливерпуль» ва бошқа топ-клубларнинг ёзги режалари ҳамда эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…