«Ливерпуль» клуби «Бёрнли» ҳимоячиси Максим Эстевни сотиб олмоқчи

·268·Спорт
«Ливерпуль» клуби «Бёрнли» ҳимоячиси Максим Эстевни сотиб олмоқчи

Туманли Альбион яшил майдонларида ёзги трансфер шабадаси ўз ҳукмини ўтказишни бошлади. «Бёрнли» клубининг маҳоратли ва келажаги порлоқ марказий ҳимоячиси Максим Эстев фаолиятида улкан юксалиш рўй бериши ва у Англия Премьер-лигасининг энг қудратли грандларидан бирига кўчиб ўтиши мумкин. Британиянинг нуфузли «Teamtalk» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга кўра, 23 ёшли франциялик иқтидор эгаси гранд клуб — «Ливерпуль»нинг трансфер радарларига қатъий равишда тушган.

Мерсисайдликлар скаутлари ёш ҳимоячининг ўйинини узоқ вақт давомида кузатиб боришган ва уни жамоанинг асосий фигураларидан бирига айлантириш ниятидалар.

Ибраима Конатенинг ўринбосари ва трансфер баҳоси

«Энфилд Роуд» эгалари франциялик ушбу ҳимоячини шунчаки захира ўйинчиси сифатида эмас, балки жамоанинг яна бир вакили Ибраима Конатенинг муносиб ва истиқболли ўринбосари (дублёри) сифатида кўришмоқда.

  • Трансфер қиймати: Нуфузли спорт инсайдерларининг таъкидлашича, Максим Эстевнинг айни дамдаги бозор баҳоси тахминан 28 миллион еврони ташкил этмоқда.

  • Узоқ муддатли мажбурият: Ҳимоячининг «Бёрнли» клуби билан имзолаган амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Бу эса ливерпулликлардан трансфер устида жиддийроқ музокара олиб боришни талаб қилади.

Ўтган мавсумдаги барқарорлик ва статистика

Гарчи француз футболчиси гол уриш ёки самарали узатмалар бериш борасида ҳужумкор кўрсаткичларга эга бўлмаса-да, ўзининг тўғридан-тўғри вазифаси — мудофаа чизиғини мустаҳкам ушлаб туришда юқори барқарорлик намойиш этди:

Тўп сурган жамоаси

Мавсумдаги умумий ўйинлари

Гол ва голли узатмалар

Шартнома муддати

«Бёрнли»

36 та учрашув

0 та

2030 йил ёзигача

Ушбу рақамлар ёш бўлишига қарамай, Эстевнинг АПЛ жисмоний юкламаларига тўлиқ тайёр эканлигини ва унда катта потенциал мавжудлигини кўрсатади.

Замин шарҳи: «Ливерпуль» ҳар доим иқтидорли футболчиларни ҳали нархи жуда баландлаб кетмасдан туриб пайқаш ва уларни ўз тизимида ҳақиқий юлдузга айлантириш маҳорати билан ажралиб турган. Максим Эстев — бўйи баланд, жисмонан бақувват ва позиция танлашда адашмайдиган замонавий ҳимоячи. Ибраима Конате тез-тез жароҳат олиб туришини инобатга олсак, 28 миллион евро эвазига Эстев каби ишончли мудофаа вакилини таркибга қўшиб олиш «қизиллар» учун жуда оқилона ва фойдали юриш бўлади.

Ингилиз футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Ливерпуль» ва бошқа топ-клубларнинг ёзги режалари ҳамда эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЛиверпульБёрнлиМаксим ЭстевАнглияTeamtalk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди