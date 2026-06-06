"Челси" Марк Кукурелья ўрнига янги ҳимоячи излашни бошлади

·208·Спорт
"Челси" Марк Кукурелья ўрнига янги ҳимоячи излашни бошлади

Европа футболида трансфер бозори қизигандан қизимоқда. Лондоннинг "Челси" клуби ўзининг чап қанот ҳимоячиси Марк Кукурельянинг яқин орада жамоани тарк этиш эҳтимолига жиддий тайёргарлик кўришни бошлади. Нуфузли спорт нашрлари ва инсайдерлар тарқатган хабарларга кўра, испаниялик иқтидорли футболчига ўз ватани — Ла Лиганинг бир нечта гранд клублари томонидан жиддий қизиқишлар бўлмоқда. Шу сабабли "аристократлар" трансферлар ойнасида кутилмаган бўшлиқ юзага келмаслиги учун унинг ўрнини боса оладиган номзодлар шошилинч рўйхатини шакллантириб улгурди.

Жамоа раҳбарияти янги бош мураббийнинг тактик схемаларига мос тушувчи ва қанотда юқори фаоллик кўрсата оладиган номзодларни диққат билан кузатмоқда.

Лондонликлар назарига тушган учта умидли номзод

"Кўклар"нинг скаутлари айни пайтда Европа яшил майдонларида порлаётган бир нечта ҳимоячини ўз радарларига олган. Рўйхатдан жой олган асосий даъвогарлар билан танишинг:

  • Андреа Камбьясо ("Ювентус"): Турин клубининг ишончли ва тезкор ҳимоячиси бўлиб, у тактик жиҳатдан анча пишиқ ва ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам бирдек фаол ҳаракат қила олади.

  • Натаниэль Браун ("Айнтрахт Франкфурт"): Бундеслигада ўз ўйини билан кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлаётган ёш ва ғайратли футболчи. Унинг трансфери лондонликлар учун истиқболли инвестиция бўлиши мумкин.

  • Алехандро Гримальдо ("Байер Леверкузен"): "Байер"нинг ўтган мавсумлардаги тарихий зафарларида бош роллардан бирини ижро этган тажрибали ҳимоячи. Унинг стандарт вазиятлардаги маҳорати ва голли узатмалари "Челси" учун ҳақиқий топилма бўлиши шубҳасиз.

Эслатиб ўтиш жоизки, яқиндагина "Челси" бошқарувида катта ўзгариш юз берди ва бош мураббийлик лавозимига испаниялик таниқли мутахассис Хаби Алонсо тайинланди. Эҳтимол, Кукурельянинг ўрнига айнан Алонсога яхши таниш бўлган Гримальдо номзоди асосий планга чиқиши мумкин.

Ўтган мавсумнинг аччиқ сабоқлари ва янги мақсадлар

Лондон клуби учун ортда қолган мавсум кутилганидек муваффақиятли кечмади. Жамоанинг Англия Премьер-лигасидаги (АПЛ) кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олган:

Мавсум якунлари

Жамғарилган очколар

Эгалланган ўрин

Кейинги мақсад

АПЛ (Ўтган мавсум)

52 очко

10-ўрин

Таркибни тубдан янгилаш ва чемпионлик пойгасига қайтиш

Замин шарҳи: Хаби Алонсонинг жамоага келиши "Челси"да катта ислоҳотлар даври бошланганидан далолат беради. Марк Кукурелья яхши ҳимоячи, бироқ Алонсонинг тезкор ва ҳужумкор футболи учун Гримальдо ёки Камбьясо каби ижрочилар кўпроқ мос келиши мумкин. Жамоанинг турнир жадвалидаги 10-ўриндан юқорига кўтарилиши айнан мана шундай тўғри ва нуқтали трансферларга боғлиқ. Кўрамиз, Лондон клуби ёзги трансфер ойнасида мухлисларини қайси юлдузли харид билан хушнуд этар экан.

Англия Премьер-лигасидаги энг шов-шувли трансферлар, "Челси" клубининг яширин режалари ва Европа футболига оид энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЧелсиМарк КукереллаАндреа КамбиазоАлександро ГримальдоХаби Алонсо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди