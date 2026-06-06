"Челси" Марк Кукурелья ўрнига янги ҳимоячи излашни бошлади
Европа футболида трансфер бозори қизигандан қизимоқда. Лондоннинг "Челси" клуби ўзининг чап қанот ҳимоячиси Марк Кукурельянинг яқин орада жамоани тарк этиш эҳтимолига жиддий тайёргарлик кўришни бошлади. Нуфузли спорт нашрлари ва инсайдерлар тарқатган хабарларга кўра, испаниялик иқтидорли футболчига ўз ватани — Ла Лиганинг бир нечта гранд клублари томонидан жиддий қизиқишлар бўлмоқда. Шу сабабли "аристократлар" трансферлар ойнасида кутилмаган бўшлиқ юзага келмаслиги учун унинг ўрнини боса оладиган номзодлар шошилинч рўйхатини шакллантириб улгурди.
Жамоа раҳбарияти янги бош мураббийнинг тактик схемаларига мос тушувчи ва қанотда юқори фаоллик кўрсата оладиган номзодларни диққат билан кузатмоқда.
Лондонликлар назарига тушган учта умидли номзод
"Кўклар"нинг скаутлари айни пайтда Европа яшил майдонларида порлаётган бир нечта ҳимоячини ўз радарларига олган. Рўйхатдан жой олган асосий даъвогарлар билан танишинг:
Андреа Камбьясо ("Ювентус"): Турин клубининг ишончли ва тезкор ҳимоячиси бўлиб, у тактик жиҳатдан анча пишиқ ва ҳимояда ҳам, ҳужумда ҳам бирдек фаол ҳаракат қила олади.
Натаниэль Браун ("Айнтрахт Франкфурт"): Бундеслигада ўз ўйини билан кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлаётган ёш ва ғайратли футболчи. Унинг трансфери лондонликлар учун истиқболли инвестиция бўлиши мумкин.
Алехандро Гримальдо ("Байер Леверкузен"): "Байер"нинг ўтган мавсумлардаги тарихий зафарларида бош роллардан бирини ижро этган тажрибали ҳимоячи. Унинг стандарт вазиятлардаги маҳорати ва голли узатмалари "Челси" учун ҳақиқий топилма бўлиши шубҳасиз.
Эслатиб ўтиш жоизки, яқиндагина "Челси" бошқарувида катта ўзгариш юз берди ва бош мураббийлик лавозимига испаниялик таниқли мутахассис Хаби Алонсо тайинланди. Эҳтимол, Кукурельянинг ўрнига айнан Алонсога яхши таниш бўлган Гримальдо номзоди асосий планга чиқиши мумкин.
Ўтган мавсумнинг аччиқ сабоқлари ва янги мақсадлар
Лондон клуби учун ортда қолган мавсум кутилганидек муваффақиятли кечмади. Жамоанинг Англия Премьер-лигасидаги (АПЛ) кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олган:
Мавсум якунлари
Жамғарилган очколар
Эгалланган ўрин
Кейинги мақсад
АПЛ (Ўтган мавсум)
52 очко
10-ўрин
Таркибни тубдан янгилаш ва чемпионлик пойгасига қайтиш
Замин шарҳи: Хаби Алонсонинг жамоага келиши "Челси"да катта ислоҳотлар даври бошланганидан далолат беради. Марк Кукурелья яхши ҳимоячи, бироқ Алонсонинг тезкор ва ҳужумкор футболи учун Гримальдо ёки Камбьясо каби ижрочилар кўпроқ мос келиши мумкин. Жамоанинг турнир жадвалидаги 10-ўриндан юқорига кўтарилиши айнан мана шундай тўғри ва нуқтали трансферларга боғлиқ. Кўрамиз, Лондон клуби ёзги трансфер ойнасида мухлисларини қайси юлдузли харид билан хушнуд этар экан.
Англия Премьер-лигасидаги энг шов-шувли трансферлар, "Челси" клубининг яширин режалари ва Европа футболига оид энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…