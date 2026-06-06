Макс Холлоуэй Конор Макгрегор билан бўлажак жанг ҳақида гапирди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида йилнинг энг шов-шувли ва узоқ кутилган тўқнашувларидан бири яқинлашмоқда. Америкалик таниқли UFC юлдузи Макс Холлоуэй ўзининг қадрдон рақиби — ирландиялик афсонавий жангчи Конор Макгрегор билан бўлажак жанг борасида илк бор қатъий ва кутилмаган фикрларини ўртоқлашди. Ушбу оловли баёнот қисқа фурсат ичида спорт олами ва миллионлаб мухлислар ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Гарчи кўпчилик Конорнинг спорт формаси ва унинг октагонга қайтишига шубҳа билан қараётган бўлса-да, Холлоуэй вазиятга мутлақо бошқача баҳо бермоқда.
"У ММАни бутунлай ўзгартирди": 13 йиллик тарихга назар
Макс Холлоуэй рақибининг спортга бўлган иштиёқи ҳақида гапирар экан, уларнинг узоқ ўтмишини ёдга олди ва Конорга бўлган ҳурматини яширмади:
Жиддий ният: "Ҳозирги кунда жуда кўпчилик Макгрегор тинимсиз машғулотлар олиб бораётган бўлса-да, барибир яқин орада жанг қилмайди, деб ҳисобламоқда. Аммо менинг фикримча, унинг мақсади жуда жиддий. Ирландиялик жангчи ҳақиқатан ҳам катта спортни, октагон муҳитини жуда соғингани кўриниб турибди", — дейди Макс.
Ўтмиш хотиралари: Улар илк бор бундан роппа-роса 13 йил аввал куч синашишган эди. Ўша пайтда иккала спортчи ҳам эндигина ММА оламига кириб келаётган, ҳали танилмаган ёш йигитлар эди. Бугун эса уларнинг ҳар бири миллионлаб мухлислар армиясига эга ҳақиқий афсоналарга айланишди.
Холлоуэйнинг таъкидлашича, Макгрегор ўз даврида аралаш жанг санъатлари индустриясини тубдан ислоҳ қилди ва уни бутун дунёга машҳур даражага олиб чиқди.
Огоҳлантириш ва унутилмас "UFC 329" тўқнашуви
Энг қизиқарли жиҳати, Макс ўзининг бўлажак ғалабасига қатъий ишонмоқда ва Конорга ўзига хос тарзда руҳий босим ўтказишни бошлади. "Унинг катта спортга қайтаётганидан жуда хурсандман, бироқ бу қайтишда унинг қаршисидан айнан мен чиққанимдан у қаттиқ афсусланади", — дея рақибига жиддий огоҳлантириш йўллади америкалик жангчи.
Ушбу икки буюк кучнинг ўзаро қарама-қаршилиги қачон ва қаерда бўлиши ҳақидаги маълумотлар қуйидаги тақвимда акс этган:
Турнир номи
Муҳим сана
Вазни ва мақоми
Кутиладиган натижа
UFC 329
12 июль
Енгил / ярим енгил вазн тоифаси
Йилнинг энг кўп трансляция сотиладиган (PPV) марказий жанги.
Замин шарҳи: Конор Макгрегорнинг октагонга қайтиши — бу шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки катта шоу ва бизнесдир. Бироқ Макс Холлоуэй ҳозирги кунда ўз фаолиятининг энг юқори чўққисида турибди ва у Конор учун жуда хавфли рақиб ҳисобланади. 13 йил аввалги жангда Конор ғалаба қозонган эди, аммо бугун вазият тубдан ўзгарган. Июль ойида бизни ҳақиқий матонат ва реванш жанги кутмоқда. Иккала спортчининг ҳам имкониятлари юқори, бироқ ғалаба энг кучлисига насиб этади.
UFC оламидаги энг сўнгги шиддатли жанглар, спортчиларнинг эксклюзив интервьюлари ҳамда "UFC 329" турнирининг энг қайноқ тафсилотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…