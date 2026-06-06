Макс Холлоуэй Конор Макгрегор билан бўлажак жанг ҳақида гапирди

·0·Спорт
Макс Холлоуэй Конор Макгрегор билан бўлажак жанг ҳақида гапирди

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида йилнинг энг шов-шувли ва узоқ кутилган тўқнашувларидан бири яқинлашмоқда. Америкалик таниқли UFC юлдузи Макс Холлоуэй ўзининг қадрдон рақиби — ирландиялик афсонавий жангчи Конор Макгрегор билан бўлажак жанг борасида илк бор қатъий ва кутилмаган фикрларини ўртоқлашди. Ушбу оловли баёнот қисқа фурсат ичида спорт олами ва миллионлаб мухлислар ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Гарчи кўпчилик Конорнинг спорт формаси ва унинг октагонга қайтишига шубҳа билан қараётган бўлса-да, Холлоуэй вазиятга мутлақо бошқача баҳо бермоқда.

"У ММАни бутунлай ўзгартирди": 13 йиллик тарихга назар

Макс Холлоуэй рақибининг спортга бўлган иштиёқи ҳақида гапирар экан, уларнинг узоқ ўтмишини ёдга олди ва Конорга бўлган ҳурматини яширмади:

  • Жиддий ният: "Ҳозирги кунда жуда кўпчилик Макгрегор тинимсиз машғулотлар олиб бораётган бўлса-да, барибир яқин орада жанг қилмайди, деб ҳисобламоқда. Аммо менинг фикримча, унинг мақсади жуда жиддий. Ирландиялик жангчи ҳақиқатан ҳам катта спортни, октагон муҳитини жуда соғингани кўриниб турибди", — дейди Макс.

  • Ўтмиш хотиралари: Улар илк бор бундан роппа-роса 13 йил аввал куч синашишган эди. Ўша пайтда иккала спортчи ҳам эндигина ММА оламига кириб келаётган, ҳали танилмаган ёш йигитлар эди. Бугун эса уларнинг ҳар бири миллионлаб мухлислар армиясига эга ҳақиқий афсоналарга айланишди.

Холлоуэйнинг таъкидлашича, Макгрегор ўз даврида аралаш жанг санъатлари индустриясини тубдан ислоҳ қилди ва уни бутун дунёга машҳур даражага олиб чиқди.

Огоҳлантириш ва унутилмас "UFC 329" тўқнашуви

Энг қизиқарли жиҳати, Макс ўзининг бўлажак ғалабасига қатъий ишонмоқда ва Конорга ўзига хос тарзда руҳий босим ўтказишни бошлади. "Унинг катта спортга қайтаётганидан жуда хурсандман, бироқ бу қайтишда унинг қаршисидан айнан мен чиққанимдан у қаттиқ афсусланади", — дея рақибига жиддий огоҳлантириш йўллади америкалик жангчи.

Ушбу икки буюк кучнинг ўзаро қарама-қаршилиги қачон ва қаерда бўлиши ҳақидаги маълумотлар қуйидаги тақвимда акс этган:

Турнир номи

Муҳим сана

Вазни ва мақоми

Кутиладиган натижа

UFC 329

12 июль

Енгил / ярим енгил вазн тоифаси

Йилнинг энг кўп трансляция сотиладиган (PPV) марказий жанги.

Замин шарҳи: Конор Макгрегорнинг октагонга қайтиши — бу шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки катта шоу ва бизнесдир. Бироқ Макс Холлоуэй ҳозирги кунда ўз фаолиятининг энг юқори чўққисида турибди ва у Конор учун жуда хавфли рақиб ҳисобланади. 13 йил аввалги жангда Конор ғалаба қозонган эди, аммо бугун вазият тубдан ўзгарган. Июль ойида бизни ҳақиқий матонат ва реванш жанги кутмоқда. Иккала спортчининг ҳам имкониятлари юқори, бироқ ғалаба энг кучлисига насиб этади.

UFC оламидаги энг сўнгги шиддатли жанглар, спортчиларнинг эксклюзив интервьюлари ҳамда "UFC 329" турнирининг энг қайноқ тафсилотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Исмаел Саибари трансфери бўйича музокараларни бошладиБавария Исмаел Саибари трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 08:56Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилмоқчиБугун, 08:53Мбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайдиМбаппе жаҳон чемпионатида Роналду ва Неймарга қарши ўйнашни истайдиБугун, 08:49Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛамине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 08:15Бавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБавария ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Томас Араужо вариантига қайтдиБугун, 08:15Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиФутбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилдиБугун, 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди