Европа Иттифоқи муҳим рақамли хизматларни хорижий таъсирдан ҳимоя қилмоқда

·27·Техно
Европа Иттифоқи муҳим рақамли хизматларни хорижий таъсирдан ҳимоя қилмоқда

Европа комиссияси Европа Иттифоқининг технологик суверенитетини мустаҳкамлашга қаратилган янги таклифларни тақдим этди. Ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — булутли хизматлар, сунъий интеллект ва яримўтказгичлар соҳасида хорижий етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтиришдир. Еврокомиссия вице-президенти Ҳенна Вирккуненнинг таъкидлашича, иттифоқ ҳаётий муҳим рақамли тизимларни хорижий давлатлар ёки компаниялар томонидан ўчириб қўйилиши хавфидан холи бўлиши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур чора-тадбирлар, биринчи навбатда, давлат хизматлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва мудофаа тизимлари ишлайдиган булутли инфратузилмага тегишли. Брюсселда АҚШнинг 2018-йилда қабул қилинган Cloud Акт қонуни борасида хавотирлар кучаймоқда. Ушбу ҳужжат АҚШ федерал органларига Америка компаниялари томонидан ҳатто мамлакат ташқарисида сақланаётган маълумотларга ҳам кириш имконини беради, бу эса Европанинг маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига зид келади.

Янги таклифларга кўра, Европа Иттифоқи давлатлари мудофаа, жиноий адлия ва чегара назорати каби муҳим соҳаларда қўлланиладиган булутли хизмат етказиб берувчиларининг хатарларини баҳолаши шарт бўлади. Агар етказиб берувчи хавф манбаи деб топилса, давлат органлари муқобил платформага ўтишга мажбур қилиниши мумкин. Шунингдек, хорижий провайдерлар Европа фойдаланувчиларининг маълумотларини ўз ҳукуматларига бермасликларини исботлашлари керак бўлади.

Ушбу чоралар Европа Иттифоқи ва Доналд Трумп маъмурияти ўртасидаги муносабатларни янада мураккаблаштириши мумкин. Amazon ва Google каби гигантларни ўз ичига олган Компутер анд Коммуникатионс Индустрй Ассосиатион ассоциацияси аллақачон ушбу чекловлар Европа бозорининг халқаро етказиб берувчилар учун ёпилишига олиб келиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Экспертларнинг фикрича, яқин ойларда йирик технологик компаниялар ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун лобби фаолиятини кучайтиради.

Европа ИттифоқиCloud АктGoogleAmazonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус