Ламине Ямал Ла Лига мавсумининг энг яхши футболчиси деб топилди
Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2025-26-йилги мавсум якунларига кўра Испания чемпионатининг энг яхши футболчиси деб эълон қилинди. Ханси Флик бошқарувидаги жамоанинг чемпионлик пойгасида ғалаба қозонишида 18 ёшли вингернинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Мавсум давомида у 16 та гол урди ва 11 та голли узатмани амалга ошириб, ҳужум чизиғининг ҳақиқий етакчисига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ламине Ямал ушбу муваффақияти билан бир қаторда, жамоадоши Ферран Торрес билан биргаликда энг яхши тўпурар испан футболчисига бериладиган "Зарра Тропҳй" совринини ҳам қўлга киритди. Барселона учун бу кетма-кет иккинчи йил ушбу нуфузли совриннинг қўлга киритилиши бўлди — ўтган мавсумда бу номга Рафинья лойиқ кўрилган эди. Клуб расмий баёнотида Ямалнинг ҳар бир ўйинда кўрсатган дриблинглари ва рақиб ҳимоячилари учун туғдирган муаммолари алоҳида эътироф этилди.
Каталонияликларнинг муваффақияти фақатгина Ямал билан чекланмади. Жамоа устози Ханси Флик кетма-кет иккинчи йил мавсумнинг энг яхши мураббийи деб топилди. Унинг қўл остида Барселона 94 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллади. Бу немис мутахассисининг Испания футболидаги доминантлигини яна бир бор исботлади.
Ҳимоя ва дарвозабонлар чизиғида ҳам Барселона вакиллари тақдирланди. Жоан Гарсиа мавсумнинг энг яхши сейви номинациясида ғолиб чиқди. Унинг "Эспанёл"га қарши дерби учрашувида Пере Милла томонидан йўлланган зарбани қайтариши йилнинг энг ёрқин вазияти деб топилди. Шунингдек, Гарсиа мавсум давомида бор-йўғи 21 та гол ўтказиб юборгани учун "Замора Тропҳй" совринига ҳам эга чиқди.
…