Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди

·42·Спорт
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди

Жоржина Родригес Криштиану Роналдунинг футболга бўлган чексиз меҳрини тилга олиб, португалиялик юлдуз ҳатто 50 ёшгача ҳам профессионал даражада футбол ўйнаши мумкинлигини айтди.

Унинг сўзларига кўра, баъзида Роналдунинг фаолияти давомида деярли барча нуфузли совринларни қўлга киритганини эслатиб, энди ҳаётдан кўпроқ завқланиши кераклигини айтади. Бироқ афсонавий футболчи учун футбол оддий касб эмас, балки ҳаётининг ажралмас қисми бўлиб қолган.

Krishtianu Ronaldu Portugaliya formasida g‘alabani nishonlamoqda.

“Сизлар мен учун ҳамма нарсасиз, футбол эса менинг энг катта иштиёқим”, — дея жавоб беришини айтган Жоржина, Роналдунинг спортга бўлган муҳаббати улар танишган илк кундан буён заррача ҳам ўзгармаганини таъкидлади.

Маълумот учун, айни пайтда 41 ёшли Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси сафида ЖЧ–2026 мусобақасида иштирок этмоқда. Тажрибали ҳужумчи турнирнинг дастлабки икки учрашувида рақиблар дарвозасини икки бор ишғол қилиб, ўзининг юқори спорт формасини яна бир бор намойиш этди.

Krishtianu Ronaldu to'q ko'k kostyumda tabassum qilib turibdi.
Кристиано РоналдуЖоржина РодригесПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувҚатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувБугун, 22:07Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Бугун, 21:41Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Бугун, 21:35Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиМилан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиБугун, 21:16Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Бугун, 20:53Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди