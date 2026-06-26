Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Родригес Криштиану Роналдунинг футболга бўлган чексиз меҳрини тилга олиб, португалиялик юлдуз ҳатто 50 ёшгача ҳам профессионал даражада футбол ўйнаши мумкинлигини айтди.
Унинг сўзларига кўра, баъзида Роналдунинг фаолияти давомида деярли барча нуфузли совринларни қўлга киритганини эслатиб, энди ҳаётдан кўпроқ завқланиши кераклигини айтади. Бироқ афсонавий футболчи учун футбол оддий касб эмас, балки ҳаётининг ажралмас қисми бўлиб қолган.
“Сизлар мен учун ҳамма нарсасиз, футбол эса менинг энг катта иштиёқим”, — дея жавоб беришини айтган Жоржина, Роналдунинг спортга бўлган муҳаббати улар танишган илк кундан буён заррача ҳам ўзгармаганини таъкидлади.
Маълумот учун, айни пайтда 41 ёшли Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси сафида ЖЧ–2026 мусобақасида иштирок этмоқда. Тажрибали ҳужумчи турнирнинг дастлабки икки учрашувида рақиблар дарвозасини икки бор ишғол қилиб, ўзининг юқори спорт формасини яна бир бор намойиш этди.
…