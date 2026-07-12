Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионатидан сўнг юзага келган руҳий тушкунликни енгиб ўтиш учун оиласи даврасида дам олмоқда. Далласдаги стадионда Испанияга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги мағлубиятдан сўнг кўз ёшларини тия олмаган юлдузли ҳужумчи айни дамда қуёшли таътилда ўз кучини тикламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Ал-Насср клуби юлдузи ўзининг қайлиғи Георгина Родригуез билан биргаликда шахсий таътилга чиққан. Родригуез ўзининг Instagram саҳифасида табассум қилаётган Роналдо билан тушган суратини жойлаштириб, футболчининг кайфияти анча яхшиланганига ишора қилди. Бу танаффус 41 ёшли футболчи учун ўзининг "сўнгги рақси" деб аталган турнирдан кейинги ҳиссий тикланиш жараёнида жуда муҳим саналади.
Шимолий Америкада ўтган турнирда Роналдо Ўзбекистон ва Хорватия терма жамоалари дарвозасини ишғол қилиб, жами учта гол уришга муваффақ бўлди. Бироқ, 1:0 ҳисобидаги Испаниядан қабул қилинган мағлубият унинг жаҳон тожини қўлга киритиш ҳақидаги орзуларига нуқта қўйди. Ўйиндан сўнг Роналдо ҳиссиётларга берилмаслик ва келажаги борасида шошилинч қарор қабул қилмаслигини таъкидлаган эди.
Келажак борасидаги мулоҳазалар"Жаҳон чемпионатини бундай тарзда тарк этаётганимдан хафаман. Мен боримни бердим, қўлимдан келган барча ишни қилдим. Бу менинг охирги мундиалим эди, энди мулоҳаза юритиш ва оилам билан бирга бўлиш учун вақтим бор. Ҳиссиётлар устида ҳеч қандай қарор қабул қилмайман", — дея таъкидлаган эди футболчи турнирдан кейинги интервюсида.
Роналдо ўзининг терма жамоадаги мероси ҳақида гапирар экан, Португалия футболи тарихини ўзгартира олганига урғу берди. Унинг сўзларига кўра, у терма жамоада 23 йил давомида тўп суриб, учта йирик совринга эга чиққан. "Криштиано келгунига қадар Португалия ҳеч нарса ютмаган эди", дея қўшимча қилди собиқ Манчестер Юнайтед юлдузи.
Георгина Родригуез билан муносабатлар футболчининг фаолиятидаги сўнгги йилларда асосий барқарорлик манбаига айланди. 2016-йилда Мадридда танишган жуфтлик бугунги кунда катта оилани тарбияламоқда ва глобал шуҳрат келтирадиган босимларни биргаликда енгиб ўтмоқда. Бу каби оилавий ҳордиқлар Роналдонинг профессионал спортдаги узоқ умр кўришининг сирларидан бири сифатида кўрилади.
Ҳозирча Роналдонинг терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ёки йўқлиги сўроқ остида қолмоқда. Мухлислар ва мутахассислар унинг навбатдаги қадами қандай бўлишини интизорлик билан кутишмоқда, бироқ айни дамда футболчи учун энг муҳими — руҳий хотиржамлик ва оилавий бахт.
…