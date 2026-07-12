Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда

·46·Спорт
Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионатидан сўнг юзага келган руҳий тушкунликни енгиб ўтиш учун оиласи даврасида дам олмоқда. Далласдаги стадионда Испанияга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги мағлубиятдан сўнг кўз ёшларини тия олмаган юлдузли ҳужумчи айни дамда қуёшли таътилда ўз кучини тикламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Ал-Насср клуби юлдузи ўзининг қайлиғи Георгина Родригуез билан биргаликда шахсий таътилга чиққан. Родригуез ўзининг Instagram саҳифасида табассум қилаётган Роналдо билан тушган суратини жойлаштириб, футболчининг кайфияти анча яхшиланганига ишора қилди. Бу танаффус 41 ёшли футболчи учун ўзининг "сўнгги рақси" деб аталган турнирдан кейинги ҳиссий тикланиш жараёнида жуда муҳим саналади.

Шимолий Америкада ўтган турнирда Роналдо Ўзбекистон ва Хорватия терма жамоалари дарвозасини ишғол қилиб, жами учта гол уришга муваффақ бўлди. Бироқ, 1:0 ҳисобидаги Испаниядан қабул қилинган мағлубият унинг жаҳон тожини қўлга киритиш ҳақидаги орзуларига нуқта қўйди. Ўйиндан сўнг Роналдо ҳиссиётларга берилмаслик ва келажаги борасида шошилинч қарор қабул қилмаслигини таъкидлаган эди.

Келажак борасидаги мулоҳазалар

"Жаҳон чемпионатини бундай тарзда тарк этаётганимдан хафаман. Мен боримни бердим, қўлимдан келган барча ишни қилдим. Бу менинг охирги мундиалим эди, энди мулоҳаза юритиш ва оилам билан бирга бўлиш учун вақтим бор. Ҳиссиётлар устида ҳеч қандай қарор қабул қилмайман", — дея таъкидлаган эди футболчи турнирдан кейинги интервюсида.

Роналдо ўзининг терма жамоадаги мероси ҳақида гапирар экан, Португалия футболи тарихини ўзгартира олганига урғу берди. Унинг сўзларига кўра, у терма жамоада 23 йил давомида тўп суриб, учта йирик совринга эга чиққан. "Криштиано келгунига қадар Португалия ҳеч нарса ютмаган эди", дея қўшимча қилди собиқ Манчестер Юнайтед юлдузи.

Георгина Родригуез билан муносабатлар футболчининг фаолиятидаги сўнгги йилларда асосий барқарорлик манбаига айланди. 2016-йилда Мадридда танишган жуфтлик бугунги кунда катта оилани тарбияламоқда ва глобал шуҳрат келтирадиган босимларни биргаликда енгиб ўтмоқда. Бу каби оилавий ҳордиқлар Роналдонинг профессионал спортдаги узоқ умр кўришининг сирларидан бири сифатида кўрилади.

Ҳозирча Роналдонинг терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ёки йўқлиги сўроқ остида қолмоқда. Мухлислар ва мутахассислар унинг навбатдаги қадами қандай бўлишини интизорлик билан кутишмоқда, бироқ айни дамда футболчи учун энг муҳими — руҳий хотиржамлик ва оилавий бахт.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболЖаҳон ЧемпионатиГеоргина Родригуез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Неймар Орландо боғида ногиронлар аравачасида кўриниш берди: Бразилия афсонаси чарчаганми?Бугун, 22:50Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Бугун, 22:41Эрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиЭрлинг Холанд VAR қароридан ғазабда: Норвегия Жахон чемпионати билан хайрлашдиБугун, 22:35FIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиFIFA ЖЧ-2026 финали ўтадиган стадион майсасини сотувга чиқарадиБугун, 22:35Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрАрсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёрБугун, 21:39Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиАлежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди