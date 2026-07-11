Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида қатнашди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода у ўзининг Mercedes-Benz G-Class («Гелик») автомобилини шахсан бошқариб, дўстлари ва укаси билан суҳбатлашиб кетаётгани акс этган.
Видеодаги самимий муҳит ва ҳазиломуз мулоқот қисқа вақт ичида мухлислар орасида кенг тарқалди.
Ҳусанов кортежда ўзи автомобил бошқарди
Тарқалган кадрларга кўра, Абдуқодир Ҳусанов тўй кортежида ўзининг қора рангли «Гелик» автомобилида ҳаракатланган.
Унинг ёнида укаси ва яқин дўсти бўлган. Йўл давомида футболчи бошқа автомобилда кетаётган кортеж иштирокчиси билан телефон орқали суҳбатлашиб, ҳазиллашган.
«Менга ёқди» деган гапи видеога тушиб қолди
Видеода Абдуқодир Ҳусанов суҳбат давомида:
«Менга ёқди», дея кулиб айтгани эшитилади.
Шу пайт салондаги дўсти ҳам суҳбатга қўшилиб, Ҳусановнинг укасига:
«Сенгачи, ёқдими?» дея мурожаат қилади.
Кадрлардаги самимий кайфият ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.
«Ассалому алайкум, қори ака»
Видео давомида Абдуқодир Ҳусанов телефондаги суҳбатдошига:
«Ассалому алайкум, қори ака», деб мурожаат қилади.
Шундан кейин у ҳазиломуз тарзда:
«Вой эй, вой эй», дея кулиб юборгани ҳам видеода акс этган.
«Кибр йўқ, мана укаси жавоб беради»
Кадрларда Ҳусановнинг дўсти ҳам қизиқ изоҳ берган.
У ҳазил аралаш:
«Кибр-ибр дейсиларку, йўқ ундай нарса. Мана, ўрнига укаси жавоб беради», дейди.
Бу гап ҳам видеони томоша қилган мухлислар орасида қизғин муҳокама қилинмоқда.
Видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди
Абдуқодир Ҳусанов ва Аббос Файзуллаев Ўзбекистон миллий жамоасининг энг машҳур футболчиларидан ҳисобланади. Шу боис улар иштирокидаги ҳар қандай лавҳа мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кузатилади.
Бу сафар ҳам тўй кортежидан олинган самимий ва ҳазилларга бой видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб ижобий фикрларга сабаб бўлди.
…