Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)

·51·Жамият
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида қатнашди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода у ўзининг Mercedes-Benz G-Class («Гелик») автомобилини шахсан бошқариб, дўстлари ва укаси билан суҳбатлашиб кетаётгани акс этган.

Видеодаги самимий муҳит ва ҳазиломуз мулоқот қисқа вақт ичида мухлислар орасида кенг тарқалди.

Ҳусанов кортежда ўзи автомобил бошқарди

Тарқалган кадрларга кўра, Абдуқодир Ҳусанов тўй кортежида ўзининг қора рангли «Гелик» автомобилида ҳаракатланган.

Унинг ёнида укаси ва яқин дўсти бўлган. Йўл давомида футболчи бошқа автомобилда кетаётган кортеж иштирокчиси билан телефон орқали суҳбатлашиб, ҳазиллашган.

«Менга ёқди» деган гапи видеога тушиб қолди

Видеода Абдуқодир Ҳусанов суҳбат давомида:

«Менга ёқди», дея кулиб айтгани эшитилади.

Шу пайт салондаги дўсти ҳам суҳбатга қўшилиб, Ҳусановнинг укасига:

«Сенгачи, ёқдими?» дея мурожаат қилади.

Кадрлардаги самимий кайфият ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.

«Ассалому алайкум, қори ака»

Видео давомида Абдуқодир Ҳусанов телефондаги суҳбатдошига:

«Ассалому алайкум, қори ака», деб мурожаат қилади.

Шундан кейин у ҳазиломуз тарзда:

«Вой эй, вой эй», дея кулиб юборгани ҳам видеода акс этган.

«Кибр йўқ, мана укаси жавоб беради»

Кадрларда Ҳусановнинг дўсти ҳам қизиқ изоҳ берган.

У ҳазил аралаш:

«Кибр-ибр дейсиларку, йўқ ундай нарса. Мана, ўрнига укаси жавоб беради», дейди.

Бу гап ҳам видеони томоша қилган мухлислар орасида қизғин муҳокама қилинмоқда.

Видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди

Абдуқодир Ҳусанов ва Аббос Файзуллаев Ўзбекистон миллий жамоасининг энг машҳур футболчиларидан ҳисобланади. Шу боис улар иштирокидаги ҳар қандай лавҳа мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кузатилади.

Бу сафар ҳам тўй кортежидан олинган самимий ва ҳазилларга бой видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб ижобий фикрларга сабаб бўлди.

Абдуқодир ҲусановАббос ФайзуллаевЎзбекистонМерседес-Бенц
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Термизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиТермизда eртўладаги яширин онлайн қимор бункери фош этилдиБугун, 15:26 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқдаБугун, 15:04АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиАҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олиндиБугун, 14:34Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиТошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиБугун, 13:11Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Бугун, 12:57Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаФарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди