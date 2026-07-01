Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"

·25·Спорт
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"

Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги тарихий иштироки якунланганидан кейин бош мураббий Фабио Каннаваро футболчиларга самимий мурожаат йўллади.

Италиялик мутахассис ижтимоий тармоқдаги саҳифасида шогирдларининг оғир босим остида ҳам бор кучини майдонда қолдирганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, натижалар кутилганидек бўлмаган бўлса-да, мундиалда орттирилган тажриба футболчилар келажагида муҳим ўрин тутади.

«Футболчиларим билан фахрланаман»

Каннаваро Ўзбекистон учун илк жаҳон чемпионати ўз ниҳоясига етганини қайд этиб, ҳар бир ўйинда жамоа аъзоларининг ҳаракати ва фидойилигини юқори баҳолади.

«Мен футболчиларим билан фахрланаман. Энг қийин паллаларда ҳам улар майдонга ҳар сафар чиққанларида бор кучларини беришди ва ҳеч қачон ўзларини аяшмади», — деб ёзди мутахассис.

Бош мураббий мундиал давомида футболчилар катта босим ва юқори кутилмаларни ҳис қилганини яширмади. Ўзбекистон жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этгани сабабли ҳар бир баҳс жамоа учун янги даражадаги синов бўлди.

Терма жамоа гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго ДР билан баҳс олиб борди. Сўнгги турда Конго ДРга қарши 1:3 ҳисобидаги мағлубият Ўзбекистоннинг мусобақадаги иштирокини якунлади.

Мундиал футболчилар учун катта мактаб бўлди

Каннаваронинг фикрича, футболчилар натижалардан қатъи назар, бутун умр хотирада қоладиган тажрибага эга бўлишди.

«Бу уларнинг ҳам футболчи, ҳам инсон сифатида ўсишига ёрдам беради. Уларни “менинг футболчиларим” деб аташдан ортиқ фахрлантирадиган нарса йўқ», — деди мураббий.

Жаҳон чемпионатида юқори тезлик, жисмоний кураш ва ҳар бир хатонинг қимматга тушиши Ўзбекистон футболчилари учун катта сабоқ бўлди. Каннаваро мусобақадан кейин мундиалнинг шафқатсизлиги ва бундай даражада кичик хатолар ҳам натижани ҳал қилишини алоҳида таъкидлаган эди.

Каннаваронинг ягона афсуси нимада?

Италиялик мутахассис жаҳон чемпионатидан кейин ўзида қолган ягона армонни ҳам очиқ айтди. У таркибга жалб қилинган барча футболчиларга етарлича ўйин вақти бера олмаганидан афсусда.

«Фақат битта афсусим бор — барчага етарлича ўйин вақти бера олмадим. Чунки уларнинг ҳар бири Жаҳон чемпионати орзусини майдонда яшашга муносиб эди», — дея таъкидлади Каннаваро.

Мундиал таркибига киришнинг ўзи ҳар бир футболчи учун катта натижа бўлса-да, майдонга тушиш имконияти ҳаммага ҳам насиб этмади. Бош мураббий айнан шу ҳолатни ўзи учун энг оғриқли нуқталардан бири сифатида қайд этди.

«Бу ҳикоя ҳали тугамади»

Каннаваро мурожаатини футболчиларга миннатдорчилик билдириш ва келажакка ишонч билан якунлади.

«Раҳмат, йигитлар! Бу ҳикоя ҳали тугамади», — деб ёзди Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи.

Ўзбекистон миллий жамоасининг илк мундиали кутилган натижаларни бермаган бўлиши мумкин. Бироқ футболчилар тўплаган тажриба, жаҳоннинг кучли жамоаларига қарши ўтказилган баҳслар ва катта саҳнада ҳис қилинган босим кейинги мусобақалар учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Энди терма жамоа олдида асосий вазифа — ЖЧ-2026даги хатолардан тўғри хулоса чиқариш, ёш футболчиларни ривожлантириш ва бу тарихий дебютни янги ғалабаларнинг бошланишига айлантириш.

Фабио КаннавароУзбекистанКолумбияПортугалияПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:11Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаРоберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқдаБугун, 01:59Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Бугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди