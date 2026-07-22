Нима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотди
Ламин Ямалнинг шортини бошқа футболчиларга нисбатан пастроқ кийиб майдонга тушиши мухлислар эътиборидан четда қолмаяпти. Ижтимоий тармоқларда бу ҳолатга доир турли тахминлар айтилса-да, унинг ортида расмий ёки тиббий сабаб борлиги ҳақида маълумот йўқ.
Бу, аввало, футболчининг шахсий одати ва майдонда ўзини эркин ҳис қилиш усули сифатида қаралмоқда. Ямал шортини бироз пастроқ кийиб ўйнашни маъқул кўради ва бу кўриниш вақт ўтиши билан унинг ўзига хос услубига айланган.
Футболда бундай одатлар тез-тез учрайди. Айрим ўйинчилар пайпоғини паст тушириб ўйнайди, бошқалар эса узун енгли футболка ёки ўзига мос махсус боғламларни танлайди. Ламин Ямалнинг танлови ҳам шундай шахсий хусусиятлардан бири бўлиши мумкин.
Футболчининг ўзи ҳозирга қадар бу масалага аниқ изоҳ бермаган. Шу сабабли унинг шортини пастроқ кийишига оид турли гаплар тахминлигича қолмоқда.
…