Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Актриса Дурдона Қурбонова янги мусиқий клипни суратга олиш жараёнида ҳаяжонли ҳолатни бошдан кечирди. Съёмка ишлари бу гал шаҳар шовқинидан йироқ, тоза ҳаволи қишлоқ шароитида олиб борилмоқда.
Клип ғоясига кўра, Дурдона Қурбонова қишлоқ ҳаётига мос образда кўриниш бериши керак эди. У кадрлардан бирида мол соғиши ва қишлоқ юмушларини бажариши режалаштирилган.
Бироқ суратга олиш вақтида йирик шохли жониворнинг кескин ҳаракати актрисани қўрқитиб юборган. Ҳолат шу қадар кутилмаган бўлганки, ижодий жараён вақтинча тўхтатилган.
Дурдона Қурбонова қўрқув ва ҳаяжон таъсирида кўз ёш тўккан. Ижодий гуруҳ эса вазиятни юмшатиб, актрисани тинчлантирган.
Бу воқеа клип съёмкасида ҳамма нарса режадагидек кечавермаслигини кўрсатди. Ҳозирча клип қачон тақдим этилиши ҳақида маълумот берилмаган.
…