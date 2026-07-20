Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?
Ҳар сафар Ламин Ямал гол урганидан сўнг камералар унинг яна бир ўзига хос одатини эътибордан четда қолдирмайди. Футболчи қўллари билан "304" рақамини кўрсатади. Кўпчилик буни шунчаки голни нишонлаш усули деб ўйлаши мумкин. Аммо бу рақам Ямал учун жуда чуқур маънога эга.
Гап шундаки, "304" — футболчи улғайган Испаниянинг Матаро шаҳридаги Рокафонда маҳалласининг почта индекси 08304 даги охирги учта рақамдир. Ямал ушбу ишора орқали болалигини, илк қадамларини қўйган маҳалласини ва ўз илдизларини ҳеч қачон унутмаслигини намойиш этади. Бу билан у: "Мен қаердан чиққанимни унутмаганман", деган маънони етказади.
Қизиғи шундаки, 304 рақами нафақат унинг гол нишонлаш услубида, балки спорт анжомларида ҳам акс этган. Футболчининг бутсиларига ҳам ушбу рақам ёзилган. Бундан ташқари, 2026 йилги Жаҳон чемпионати давомида Ямалнинг бўйнида "304" шаклидаги кулон таққани ҳам мухлислар эътиборидан четда қолмади.
Футболда мухлислар кўпинча урилган голлар ва қўлга киритилган совринларни эслаб қолади. Аммо буюк футболчиларни айнан уларнинг қадриятлари, келиб чиқишига бўлган ҳурмати ва ўзига хос рамзлари бошқалардан ажратиб туради.
Бугун 304 оддий рақам эмас. У Ламин Ямал учун болалик хотиралари, уни катта футбол сари етаклаган маҳалласи ва ўз илдизларига бўлган садоқат тимсолидир. Шу сабабли ҳам бу рақам бугун бутун дунё мухлислари орасида Ямалнинг ўзига хос рамзига айланиб улгурган.
…