Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?

·54·Дунё
Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?

Ҳар сафар Ламин Ямал гол урганидан сўнг камералар унинг яна бир ўзига хос одатини эътибордан четда қолдирмайди. Футболчи қўллари билан "304" рақамини кўрсатади. Кўпчилик буни шунчаки голни нишонлаш усули деб ўйлаши мумкин. Аммо бу рақам Ямал учун жуда чуқур маънога эга.

Гап шундаки, "304" — футболчи улғайган Испаниянинг Матаро шаҳридаги Рокафонда маҳалласининг почта индекси 08304 даги охирги учта рақамдир. Ямал ушбу ишора орқали болалигини, илк қадамларини қўйган маҳалласини ва ўз илдизларини ҳеч қачон унутмаслигини намойиш этади. Бу билан у: "Мен қаердан чиққанимни унутмаганман", деган маънони етказади.

Қизиғи шундаки, 304 рақами нафақат унинг гол нишонлаш услубида, балки спорт анжомларида ҳам акс этган. Футболчининг бутсиларига ҳам ушбу рақам ёзилган. Бундан ташқари, 2026 йилги Жаҳон чемпионати давомида Ямалнинг бўйнида "304" шаклидаги кулон таққани ҳам мухлислар эътиборидан четда қолмади.

Lamine Yamalning bo'ynida qo'llar shaklidagi oltin kulonli zanjir taqilgan.

Футболда мухлислар кўпинча урилган голлар ва қўлга киритилган совринларни эслаб қолади. Аммо буюк футболчиларни айнан уларнинг қадриятлари, келиб чиқишига бўлган ҳурмати ва ўзига хос рамзлари бошқалардан ажратиб туради.

Бугун 304 оддий рақам эмас. У Ламин Ямал учун болалик хотиралари, уни катта футбол сари етаклаган маҳалласи ва ўз илдизларига бўлган садоқат тимсолидир. Шу сабабли ҳам бу рақам бугун бутун дунё мухлислари орасида Ямалнинг ўзига хос рамзига айланиб улгурган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиЯқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиБугун, 12:29Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиКалифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиБугун, 12:01Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди