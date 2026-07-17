Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди

Ўзбекистонда кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво яна бир неча кун давом этади. “Ўзгидромет” маълумотига кўра, мамлакат бўйлаб ҳарорат 21 июлдан бошлаб босқичма-босқич пасайиши кутилмоқда.

Синоптикларнинг прогнозига кўра, жума ҳамда дам олиш кунлари иссиқ янада кучаяди. Республика ҳудудларининг аксар қисмида кундузи ҳаво ҳарорати 42–45 даражагача, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 46–48 даражагача кўтарилади.

Шамол тезлиги 9–14 метр/сонияни ташкил этади. Айрим жойларда у 15–18 метр/сониягача кучайиши, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 20–22 метр/сониягача етиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

20 июль куни республика ҳудудининг катта қисмида экстремал иссиқ сақланиб қолади. Фақат шимоли-ғарбий вилоятларда ҳаво ҳарорати пасая бошлайди.

21 июлдан эса бутун мамлакат бўйлаб ҳаво салқинлаша бошлайди. Мутахассислар маълумотига кўра, кундузги ҳарорат 6–9 даражагача пасайиши прогноз қилинган.

Тошкент шаҳрида ҳам асосан кам булутли об-ҳаво сақланади. Жума куни ҳаво 41–43 даража, шанба ва якшанба кунлари эса 43–45 даражагача исиши кутилмоқда. Кечаси ҳаво ҳарорати 25–28 даража атрофида бўлади.

Мутахассислар аҳолига куннинг энг иссиқ вақтларида имкони борича очиқ ҳавода узоқ юрмаслик, кўпроқ суюқлик истеъмол қилиш ҳамда қуёш нурларидан эҳтиётланишни тавсия этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиКеча, 20:40Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиКеча, 20:272 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ бердиКеча, 19:56Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиПрезидент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиКеча, 19:41Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиЎзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиКеча, 18:17«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқландиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди