Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
2026 йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Конго Демократик Республикасига 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақадаги иштирокини аламли тарзда якунлаган эди. Ўша учрашувда дарвозабонимиз Абдувоҳид Неъматов дарвозасини икки бор ишғол қилиб, орзуларимизни чил-пил қилган ҳужумчи Йоан Висса бугунги муваффақиятларигача жуда оғир, ҳатто даҳшатли синовларни енгиб ўтишига тўғри келган.
Zamin.uz жаҳон чемпионатида ўз юрти шарафини муносиб ҳимоя қилган ва майдондан ташқарида ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатган футболчининг ақл бовар қилмас тақдирини тақдим этади.
«Мен бақирдим, лекин нафас ололмасдим...» — 2021 йилдаги суиқасд
Йоан Виссанинг нафақат жаҳон чемпионатидаги голлари, балки унинг бутун ҳаёти 2021 йилнинг ёзидаёқ якунланиши мумкин эди.
Ўша йилнинг 1 июль куни Франциянинг «Лорьян» клубида тўп сураётган Йоан Виссани уйи яқинида Летисия исмли 36 ёшли аёл кутиб туради ва ундан дастхат (автограф) сўрайди. Футболчи ҳеч нарсадан шубҳаланмайди. Аммо бу мудҳиш режанинг бошланиши эди.
Ярим тунга яқин аёл яна қайтиб келиб, эшикни тақиллатади. Эшик очилиши билан у футболчининг юзига кучли кислота суюқлигини сепиб юборади. Жиноятчининг мақсади — футболчининг митти қизини ўғирлаб кетиш эди.
Йоан Виссанинг суддаги кўрсатмасидан:
«Мен эшикни очдим ва юзимга қандайдир суюқлик сепилди. Мен бақирдим ва нафас ололмай қолдим».
Оғир куйиш жароҳати олганига қарамай, Йоан ирода кучини йиғиб, босқинчига қаршилик кўрсатади ва қизини асраб қолади. Шифокорларнинг тезкор жарроҳлик амалиёти туфайли у кўриш қобилиятини сақлаб қолган бўлса-да, энди умрининг охиригача махсус кўз томчиларидан фойдаланишга мажбур.
Руҳий зарба ва ваҳима хуружлари
Бу воқеа нафақат жисмоний, балки жуда оғир руҳий жароҳат ҳам қолдирди. Футболчи ва унинг рафиқаси узоқ вақт психолог ёрдами билан ҳаётга қайтди. Аёлида оғир депрессия бошланган бўлса, футболчининг ўзи ваҳима хуружидан (паник атака) азият чека бошлади.
Йоан Висса:
«Ўша воқеадан кейин мен жуда ёпиқ инсонга айландим. Бегона одамлар билан бир жойда туролмайман. Кўчада юрганимда ҳам доимо ортимга хавотир билан қараб қўяман. Тунда ёнимда нотаниш одам бўлса, ухлай олмайман».
Мудҳиш жиноятдан жаҳон чемпионати юлдузигача бўлган йўл
Ушбу жиноятни содир этган аёлнинг асл мақсади тергов давомида аниқланди ва бу ҳаммани ҳайратда қолдирди. Летисия севгилисига ҳомиладорлиги ҳақида ёлғон гапирган ва ўша ёлғонни ёпиш учун кимнингдир гўдагини ўғирлаб, ўзиники қилиб кўрсатмоқчи бўлган. Энг даҳшатлиси, у Виссага ҳужум қилганидан бир кун ўтиб, бошқа бир гамбиялик аёлга ҳам худди шундай ҳужум қилган ва у аёлнинг танаси 25 фоизга куйиб кетган.
Тўрт йил давом этган суд жараёнларидан сўнг жиноятчи аёл қотилликка суиқасд ва вояга етмаган болани ўғрилашга уриниш айби билан 18 йилга озодликдан маҳрум этилди.
Аммо ушбу воқеалар Йоанни синдира олмади, аксинча, уни янада кучлироқ бўлишга ундади:
Кислотали ҳужум
1 июль, 2021 йил
Уйи яқинида юзига кислота сепилди. Қизини қаҳрамонлик билан қутқариб, кўзидан оғир операцияларни ўтказди.
Англиядаги парвоз
2021–2025 йиллар
Англия Премьер-лигасининг «Брентфорд» клубига ўтиб, кучли иродаси билан жамоанинг асосий юлдузларидан бирига айланди.
Супер трансфер
Сентябрь, 2025 йил
Англиянинг бадавлат клуби «Ньюкасл» ушбу иқтидорли ҳужумчини 55 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олди.
ЖЧ-2026 қаҳрамони
Июнь, 2026 йил
Жаҳон чемпионатида 3 та гол урди, жумладан Ўзбекистон дарвозасига йўлланган 2 та гол орқали Конго ДР термасини тарихий босқичга олиб чиқди.
«У ҳеч қачон нолимади...»
Виссанинг собиқ жамоадоши Пьер-Ив Амель унинг ички кучини қуйидагича таърифлайди:
«Ҳужумдан кейин у бирор марта ҳам шикоят қилмади, тақдирдан нолимади. Йоан фақат олдинга қараб яшашни ва ривожланишни истади. Унинг бугунги муваффақияти — тинимсиз қилган меҳнатининг муносиб мукофотидир».
Йоан Висса — нафақат майдонда рақиб ҳимоясини ёриб ўтувчи маҳоратли ҳужумчи, балки ҳаётнинг энг шафқатсиз синовларини матонат билан енгиб ўтган ҳақиқий ирода тимсолидир.
…