Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Эронлик рассом Фотима Ҳаммомий Насрободийнинг йиллардан бери орзу қилган учрашуви амалга ошди. У Криштиану Роналду билан кўришиб, унга ўзи чизган портретларини тақдим этди.
Фотима 85 фоиз фалажланган бўлса-да, санъат билан шуғулланади. У расмларни қўллари билан эмас, оёқ бармоқлари ёрдамида чизади. Футболчилар, актёрлар ва дунёга таниқли инсонларнинг портретлари уни ижтимоий тармоқларда танитган.
Роналду “Al-Nassr” жамоаси билан Осиё Чемпионлар лигаси доирасида Теҳронга келганида, Фотима унга мурожаат қилди. У интернетда “Роналду билан учрашиб, унга расмимни тақдим этишни истайман”, деган мазмунда ҳиссиётли пост қолдирди.
Орадан кўп ўтмай, унинг истаги амалга ошди. Роналду Фотимани “Al-Nassr” қароргоҳида шахсан кутиб олди, унга дастхатли футболка берди ва портретларини қабул қилди.
Бу лаҳза кўпчилик учун таъсирли воқеага айланди. Фотима учун эса бу йиллар давомида кутилган учрашув бўлди.
…