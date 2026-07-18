Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди

·25·Дунё
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди

Эронлик рассом Фотима Ҳаммомий Насрободийнинг йиллардан бери орзу қилган учрашуви амалга ошди. У Криштиану Роналду билан кўришиб, унга ўзи чизган портретларини тақдим этди.

Фотима 85 фоиз фалажланган бўлса-да, санъат билан шуғулланади. У расмларни қўллари билан эмас, оёқ бармоқлари ёрдамида чизади. Футболчилар, актёрлар ва дунёга таниқли инсонларнинг портретлари уни ижтимоий тармоқларда танитган.

Роналду “Al-Nassr” жамоаси билан Осиё Чемпионлар лигаси доирасида Теҳронга келганида, Фотима унга мурожаат қилди. У интернетда “Роналду билан учрашиб, унга расмимни тақдим этишни истайман”, деган мазмунда ҳиссиётли пост қолдирди.

Орадан кўп ўтмай, унинг истаги амалга ошди. Роналду Фотимани “Al-Nassr” қароргоҳида шахсан кутиб олди, унга дастхатли футболка берди ва портретларини қабул қилди.

Бу лаҳза кўпчилик учун таъсирли воқеага айланди. Фотима учун эса бу йиллар давомида кутилган учрашув бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлдиФаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлдиБугун, 05:18Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиИсроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиБугун, 03:18Тарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиТарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиКеча, 21:40Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Кеча, 19:13Уганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаУганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаКеча, 19:06Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиНеймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиКеча, 18:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?