67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди

·34·Дунё
67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди

67 миллион йил аввал яшаган Tyrannosaurus rex (Тираннозавр рекс) қолдиқлари Нью-Йоркдаги Sotheby’s аукционида 50,1 миллион доллар (37,4 миллион фунт стерлинг)га сотилди. Бу динозавр қолдиқлари учун тарихда тўланган энг юқори маблағ сифатида янги рекорд ўрнатди.

Аукционга қўйилган ушбу ноёб намуна «Гас» (Gus) деб номланган бўлиб, унинг бўйи 4 метрдан ортиқ. Мутахассислар маълумотига кўра, скелетнинг 60 фоиздан зиёд қисми сақланиб қолган бўлиб, у ҳозиргача топилган энг тўлиқ Tyrannosaurus rex намуналаридан бири ҳисобланади.

Ҳозирча ушбу ноёб топилмани ким сотиб олгани расман ошкор этилмаган.

Tiranozavrning yon tomondan ko'ringan bosh va qovurg'a skeleti.

«Гас» 2021 йилда АҚШнинг Жанубий Дакота штатидаги чекка ранчолардан бирида аниқланган. Қазиш ишлари 2021–2023 йиллар давомида, ер музлаши ечилган ёз мавсумида уч босқичда амалга оширилган. Кейин эса олимлар ва мутахассислар яна уч йил давомида лабораторияда скелетни йиғиш, тозалаш ва илмий таҳлил қилиш ишларини бажарган.

Sotheby’s аукцион уйининг фан ва табиий тарих бўлими раҳбари Кассандра Хаттоннинг таъкидлашича, бу натижа кўп йиллик меҳнат маҳсулидир.

«Гас нафақат ноёб топилма, балки юқори даражада қазиб олинган, ҳужжатлаштирилган, тайёрланган ва асраб қолинган ажойиб намунадир», — деди у.

Тадқиқотлар давомида динозаврнинг бош суягида тиш излари, шунингдек, ҳаёти давомида синиб, кейин битиб кетган қовурғалар аниқланган. Олимлар фикрича, бу жароҳатлар бошқа динозаврлар билан жанг ёки озуқа учун кураш пайтида олинган бўлиши мумкин.

Ушбу савдо 2024 йилда Stegosaurus қолдиқлари ўрнатган рекордни ортда қолдирди ва динозавр қолдиқлари илк бор 50 миллион долларлик чегарадан ошиб сотилди.

Айрим олимлар BBC'га берган изоҳида бу каби савдолар ўта бой коллекционерлар орасида қадимги қазилмаларга қизиқишнинг янги босқичини бошлаб бериши мумкинлигини таъкидлади.

Muzey zalidagi "Gus Rex" deb nomlangan tirannozavr skleti.

Мутахассислар эса юқори нарх фақат ноёблик эмас, балки уни қазиб олиш, тиклаш ва илмий ўрганиш учун сарфланган улкан меҳнат ҳамда маблағларни ҳам акс эттиришини қайд этмоқда.

Аввалги рекорд эгаси бўлган «Apex» номли стегозаврни сотиб олган миллиардер Кеннет Гриффин уни тўрт йилга Америка Табиий тарих музейига вақтинча тақдим этган эди. Шу боис «Гас»ни харид қилган янги эгаси ҳам уни келажакда музейлардан бирига намойиш қилиш учун бериш эҳтимоли истисно қилинмаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиБугун, 01:44Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиТуркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиКеча, 23:12Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Кеча, 23:06Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Кеча, 23:03Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Кеча, 21:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди