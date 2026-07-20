NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди

·0·Техно
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди

NASA мутахассислари Қора денгиз юзасида сув рангининг кескин ўзгаришини қайд этишди. Коинотдан олинган тасвирларда денгизнинг улкан қисмлари ёрқин фируза рангга киргани акс этган. Бу табиат ҳодисаси сув остидаги микроскопик организмларнинг оммавий кўпайиши билан боғлиқ бўлиб, у экотизимдаги муҳим ўзгаришлардан дарак беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ноёб манзарани Халқаро коинот станцияси (МКС) бортидаги астронавт ва NASA нинг океан ҳамда атмосферани ўрганишга мўлжалланган ПАСE (Планктон, Аэросол, Cloud, осеан Экосйстем) сунъий йўлдоши муҳрлади. ixbt.com маълумотига кўра, сув рангининг бундай ўзгаришига фитопланктонлар сабаб бўлган. Баҳорнинг охирига келиб, ушбу организмлар сони кескин ортади ва уларнинг ёруғликни қайтарувчи оҳакли қобиқлари сув юзасини ҳатто коинотдан кўринадиган оқиш-мовий рангга бўяйди.

Коинотдан кузатув ва технологик имкониятлар

27-май куни 74-экспедиция астронавти Nikon Z9 камераси ёрдамида Қора денгизни Мармар денгизи билан боғловчи Босфор бўғози яқинидаги фируза рангли гирдобларни суратга олди. Oraдан салкам бир ой ўтиб, 22-июн куни ПАСE сунъий йўлдоши ўзидаги Осеан Колор Инструмент (ОСИ) асбоби орқали фитопланктонларнинг бутун денгиз бўйлаб тарқалишини кенгроқ форматда қайд этди.

Қора денгизнинг ранги йил давомида ундаги микроскопик организмлар таркибига қараб ўзгариб туради. Масалан, бошқа фаслларда бу ерда диатом сувўтлари устунлик қилиши мумкин, бу эса сувга тўқроқ тус беради. Сунъий йўлдош орқали кузатувлар олимлар учун жуда муҳим, чунки улкан сув ҳавзаларидан бевосита намуна олиш техник жиҳатдан мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади.

Глобал иқлим ва фитопланктоннинг роли

Фитопланктонлар нафақат визуал гўзаллик, балки сайёрамизнинг экологик мувозанатида ҳам катта рол ўйнайди. Улар глобал углерод айланишининг ажралмас қисмидир. Ўсиш жараёнида фитопланктонлар атмосферадаги углеродни ютади. Улар нобуд бўлгач эса, бу углеродни денгиз тубига олиб тушади ва у ерда узоқ вақт давомида сақланиб қолади.

Ушбу жараён Ер атмосферасидаги иссиқхона газлари миқдорини камайтиришга ёрдам беради. NASA томонидан тақдим этилган янги маълумотлар олимларга денгиз экотизимларининг иқлим ўзгаришига қандай мослашаётганини чуқурроқ таҳлил қилиш имконини беради. Ўзбекистонлик мутахассислар ва қизиқувчилар учун ҳам ушбу тадқиқотлар сув ҳавзаларидаги биологик жараёнларни масофадан туриб мониторинг қилишда замонавий технологияларнинг аҳамиятини кўрсатиб беради.

NASAҚора денгизКоинотЭкологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиВордПресс тизимидаги жиддий нуқсон: Миллионлаб сайтлар хакерлар ҳужуми остида қолдиБугун, 20:56Adobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиAdobe сунъий интеллект ёрдамида суратларни танқид қилувчи янги иловани тақдим этдиБугун, 20:52YouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиYouTube сунъий интеллект орқали яратилган сифатсиз контентга қарши курашни кучайтирдиБугун, 20:28NVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиNVIDIA ҳукмронлигига қарши янги қадам: Инфинитй стартапи 15 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 20:24Винк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиВинк онлайн-кинотеатри Марказий Осиё бозорига чиқди: Тожикистон биринчи манзил бўлдиБугун, 20:21Сунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиСунъий интеллект инсонни адаштирмоқда: Тадқиқот кутилмаган хавфни очиқладиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда