Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди

·0·Дунё
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди

АҚШнинг Юта штатида яшовчи икки опа-сингил — Либби Биррелл ва Обри Биррелл ижтимоий тармоқларда кутилмаган воқеа туфайли машҳурликка эришди. Улар Airbnb орқали ижарага олган уй деворида осиғлиқ турган суратда ўз оиласи аъзоларини кўриб қолди. Аввалига бу ҳолат уларни чуқур ҳайратга солган бўлса, кейинчалик унинг ортидаги сир ҳам маълум бўлди.

Fox News Digital'га берган интервьюсида опа-сингиллар мазкур воқеани илк бор кўрганида анча қўрқиб кетганини тан олди. Улар июль ойи бошида бобосининг 80 ёшлигини нишонлаш учун қарийб 30 нафар қариндоши билан Калифорниянинг Сан-Диего шаҳри яқинидаги Оушенсайд ҳудудида жойлашган ижара уйига келган.

Девордаги рамкага жойланган соҳил суратини кўриши билан улар ундаги инсонлар ўз оиласи эканини пайқаган.

«Суратни кўришимиз билан ҳаммани чақирдик. Барча ҳайратда қолди. Дўстларимга видеоқўнғироқ қилдим, чунки улар ҳам оиламизни яхши танийди. Улар ҳам ишона олмади», — деди Обри Биррелл.

Унинг айтишича, биринчи кечаси бу ҳолат сабаб ўзларини анча ноқулай ҳис қилишган.

«Ростини айтсам, бироз қўрқиб кетдик. “Наҳотки улар бизнинг келишимизни олдиндан билган бўлса?” деган хаёл ҳам ўтди. Бу жуда ғалати ва сирли туюлди», — дейди у.

Кейинчалик оила аъзолари уй эгасидан сурат ҳақида сўрашган. Маълум бўлишича, уй интерьерини безаган фотограф Сан-Диего соҳилларида дрон орқали олинган манзараларни санъат асари сифатида катталаштириб, дам олиш уйларига жойлаштириб келар экан.

Uy ichida hayron qolgan ikki qiz va devordagi dengiz manzarali rasm.

Тарқалиб кетган суратда Обрининг отаси ҳам суратга диққат билан қараб: «Бу менга ўхшаяпти», дейди. Аввалига қизлар бу гапга ишонмайди. Бироқ кейинчалик суратда ҳақиқатдан ҳам отаси, Либби ва акаси Брэйдининг тахминан ўн йил аввалги тасвири акс этганини англашади.

«Бизда ҳали ҳам ўша чўмилиш кийимлари бор. Бу расмда ҳақиқатан ҳам биз тасвирланганмиз», — дейди Либби.

Опа-сингилларнинг фикрича, мазкур сурат тахминан ўн йил аввал Мишн-Бич ёки Империал-Бич соҳилида туширилган. Ўша вақтда улар акаларининг футбол мусобақаси муносабати билан оилавий саёҳатда бўлган.

Бироқ воқеанинг барча сирлари тўлиқ очилмаган. Тарқалиб кетган сурат остида айрим фойдаланувчилар худди шу соҳил суратини бошқа Airbnb уйлари ва ҳатто Флоридадаги айрим хонадонларда ҳам кўрганини ёзган. Бу маълумотлар тасдиқланмаган бўлса-да, кўпчиликда қизиқиш уйғотди.

Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ҳам турлича кечди. Айримлар бу воқеани қўрқинчли фильм бошланишига ўхшатган бўлса, бошқалар ўзлари ҳам шунга ўхшаш ҳолатларга дуч келганини айтиб ўтди. Кимдир дўкондаги фоторамкадан, яна кимдир бошқа штатдаги реклама буклетидан ўзини кўриб қолганини ёзган.

Воқеадан сўнг уй эгаси ҳатто мазкур соҳил суратининг нусхасини оилага совға қилишни ҳам таклиф этган. Бугун эса Биррелл опа-сингиллари бу кутилмаган ҳодисани қўрқинчли эмас, балки қизиқ ва унутилмас хотира сифатида эслаб юришларини айтишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Кеча, 23:48Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кеча, 23:43АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиКеча, 23:37Бу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиБу итнинг ноёб ташқи кўриниши интернетни ҳайратга солдиКеча, 23:18Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Мужтабо Хоманаий: “Трампнинг имзоси энди ишончга арзимайди”Кеча, 22:57«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиКеча, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?