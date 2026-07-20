Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тармоқларда араб шайхи ўзбекистонлик аёлга автомобиль совға қилгани ҳақида видео тарқалди. Унда “For my habibi” ёзуви билан безатилган машина аёлга тақдим этилаётгани акс этган.
Кадрлардан кўринишича, совға аёл учун кутилмаган бўлган. У автомобилни кўриб хурсанд бўлади. Айнан шу ҳолат видеонинг тез тарқалишига сабаб бўлди.
Ҳозирча роликдаги араб шайхи кимлиги, аёлнинг шахси ва автомобиль совғаси қайси муносабат билан берилгани ҳақида расмий маълумот йўқ.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эса видеони фаол муҳокама қилмоқда. Айримлар воқеани ҳақиқий совға сифатида қабул қилган, бошқалар эса уни реклама ёки саҳналаштирилган ролик бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…