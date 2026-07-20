Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қонунчилигимизда, ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш ва қонуний ҳуқуқлари мавжуд бўлмаган ҳолда улардан фойдаланиш учун жавобгарлик белгиланган.
Фуқаро М.Р. хонадони ёнидаги 87 кв. метр ер майдонини ўзбошимчалик билан эгаллаб, омборхона қурганлиги сабабли, суд қарорига асосан мазкур ноқонуний қурилмани буздириш белгиланди.
Мазкур суд қарори ижроси Мажбурий ижро бюросининг Ширин шаҳар бўлимига юклатилди.
Ижро ҳаракатлари натижасида мазкур ноқонуний қурилма жавобгар ҳисобидан буздирилиб, суд қарори ижроси таъминланди.
Суд қарори талаби белгиланган муддатда бажармаган жавобгар ижро йиғими ҳам тўлашига тўғри келади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…