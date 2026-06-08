Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айланди

·1·Спорт
Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айланди

Теннис оламининг энг нуфузли ва маҳобатли мусобақаларидан бири — Франция Очиқ чемпионати ўзининг кутилмаган ва ҳаяжонли якунига етди. Парижнинг машҳур очиқ грунт кортларида ўтган икки ҳафталик шиддатли баҳслардан сўнг, эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларининг янги қироли аниқланди. Сайёрамизнинг учинчи ракеткаси, германиялик таниқли теннисчи Александр Зверев ўзининг узоқ йиллик орзусига эришиб, «Ролан Гаррос-2026» турнирининг бош совринини баланд кўтарди. Финал учрашуви шу қадар муросасиз ва драматик кечдики, у узоқ йиллар давомида теннис ихлосмандлари тилидан тушмаслиги шубҳасиз.

Париж кортларини ларзага солган ушбу тарихий финалнинг рақамлар ва рекордлар акс этган тафсилотлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали яқиндан танишишингиз мумкин:

ТАРИХИЙ ФИНАЛ СТАТИСТИКАСИ ВА УЛКАН РЕКОРДЛАР

Чемпион ва унинг рақиби

Финал учрашувининг натижаси (сетлар)

Ўйин давомийлиги ва асосий кўрсаткичлар

Ғолибликнинг тарихий аҳамияти

Александр Зверев


(Дунёнинг 3-ракеткаси)



Флавио Коболли

(Рейтингда 14-ўрин)

6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1



Зверев рақибини 5 сет давом этган марафонда мағлуб этди.

4 соат 16 дақиқа



• Зверев: 6 та эйс, 8/19 брейк-поинт.


• Коболли: 6 та эйс, 3/8 брейк-поинт.

Зверев фаолиятида илк бор «Катта дубулға» турнирида зафар қучди. У бунгача 3 бор финалда ютқазганди.

Ушбу зафар эвазига Александр Зверев сўнгги 30 йил ичида «Катта дубулға» туркумига кирувчи мусобақаларда бош совринни қўлга киритган илк германиялик эркак теннисчи сифатида спорт тарихига ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди.

Париж кортларида янги тарих яратилди

Жорий йилнинг 24 майидан 7 июнига қадар давом этган ва умумий мукофот жамғармаси космик 61 723 000 еврони ташкил қилган ушбу нуфузли турнир ҳақиқий сенсацияларга бой бўлди. Айниқса, финал баҳсида италиялик ёш истеъдод эгаси Флавио Коболлининг кўрсатган матонати таҳсинга лойиқ. Бироқ тажриба ва қатъият барибир ўз сўзини айтди — Зверев ҳал қилувчи бешинчи сетда рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Мусобақанинг аёллар ўртасидаги баҳсларида эса россиялик ёш юлдуз Мирра Андреева чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган эди.

Замин шарҳи: Александр Зверевнинг бу ғалабаси ҳақиқий ирода ва сабр-тоқат тантанасидир. Фаолияти давомида уч марта «Катта дубулға» финалларигача етиб келиб, аламли мағлубиятларга учраган, оғир жароҳатларни бошдан кечирган спортчининг бугун Парижда зафар қучиши таҳсинга лойиқ. У немис тенниси афсоналари Борис Беккер ва Штеффи Графлардан қолган буюк анъанани қайта тиклади ва Германияга 30 йиллик танаффусдан кейин эркаклар ўртасидаги бош кубокни қайтарди. Флавио Коболли эса мағлуб бўлган бўлса-да, келажакда катта ютуқларга қодирлигини исботлади. Теннис маликаси ва қиролини ушбу унутилмас зафар билан табриклаймиз!

«Ролан Гаррос» турнирининг энг қизиқарли лаҳзалари, спорт юлдузларининг ҳаётидаги кутилмаган янгиликлар ва жаҳон спортига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Матеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиМатеуш Нуньеш жароҳат олиб Португалия терма жамоаси сафидан чиқдиБугун, 03:23Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Ўзбекистон - Нидерландия учрашувини қайси телеканалларда кўриш мумкин?Бугун, 03:10Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиБугун, 03:04Флорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиФлорентино Перес қайта сайланди ва «Реал»га Жозе Моуриньони қайтардиКеча, 18:54Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаКеча, 18:32Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Дембеленинг «Олтин тўп»ни қўлга киритганига Ямал қандай муносабатда?Кеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)