Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айланди
Теннис оламининг энг нуфузли ва маҳобатли мусобақаларидан бири — Франция Очиқ чемпионати ўзининг кутилмаган ва ҳаяжонли якунига етди. Парижнинг машҳур очиқ грунт кортларида ўтган икки ҳафталик шиддатли баҳслардан сўнг, эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларининг янги қироли аниқланди. Сайёрамизнинг учинчи ракеткаси, германиялик таниқли теннисчи Александр Зверев ўзининг узоқ йиллик орзусига эришиб, «Ролан Гаррос-2026» турнирининг бош совринини баланд кўтарди. Финал учрашуви шу қадар муросасиз ва драматик кечдики, у узоқ йиллар давомида теннис ихлосмандлари тилидан тушмаслиги шубҳасиз.
Париж кортларини ларзага солган ушбу тарихий финалнинг рақамлар ва рекордлар акс этган тафсилотлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали яқиндан танишишингиз мумкин:
ТАРИХИЙ ФИНАЛ СТАТИСТИКАСИ ВА УЛКАН РЕКОРДЛАР
Чемпион ва унинг рақиби
Финал учрашувининг натижаси (сетлар)
Ўйин давомийлиги ва асосий кўрсаткичлар
Ғолибликнинг тарихий аҳамияти
Александр Зверев
(Дунёнинг 3-ракеткаси)
Флавио Коболли
(Рейтингда 14-ўрин)
6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1
Зверев рақибини 5 сет давом этган марафонда мағлуб этди.
4 соат 16 дақиқа
• Зверев: 6 та эйс, 8/19 брейк-поинт.
• Коболли: 6 та эйс, 3/8 брейк-поинт.
Зверев фаолиятида илк бор «Катта дубулға» турнирида зафар қучди. У бунгача 3 бор финалда ютқазганди.
Ушбу зафар эвазига Александр Зверев сўнгги 30 йил ичида «Катта дубулға» туркумига кирувчи мусобақаларда бош совринни қўлга киритган илк германиялик эркак теннисчи сифатида спорт тарихига ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди.
Париж кортларида янги тарих яратилди
Жорий йилнинг 24 майидан 7 июнига қадар давом этган ва умумий мукофот жамғармаси космик 61 723 000 еврони ташкил қилган ушбу нуфузли турнир ҳақиқий сенсацияларга бой бўлди. Айниқса, финал баҳсида италиялик ёш истеъдод эгаси Флавио Коболлининг кўрсатган матонати таҳсинга лойиқ. Бироқ тажриба ва қатъият барибир ўз сўзини айтди — Зверев ҳал қилувчи бешинчи сетда рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади. Мусобақанинг аёллар ўртасидаги баҳсларида эса россиялик ёш юлдуз Мирра Андреева чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган эди.
Замин шарҳи: Александр Зверевнинг бу ғалабаси ҳақиқий ирода ва сабр-тоқат тантанасидир. Фаолияти давомида уч марта «Катта дубулға» финалларигача етиб келиб, аламли мағлубиятларга учраган, оғир жароҳатларни бошдан кечирган спортчининг бугун Парижда зафар қучиши таҳсинга лойиқ. У немис тенниси афсоналари Борис Беккер ва Штеффи Графлардан қолган буюк анъанани қайта тиклади ва Германияга 30 йиллик танаффусдан кейин эркаклар ўртасидаги бош кубокни қайтарди. Флавио Коболли эса мағлуб бўлган бўлса-да, келажакда катта ютуқларга қодирлигини исботлади. Теннис маликаси ва қиролини ушбу унутилмас зафар билан табриклаймиз!
«Ролан Гаррос» турнирининг энг қизиқарли лаҳзалари, спорт юлдузларининг ҳаётидаги кутилмаган янгиликлар ва жаҳон спортига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…