Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирди

·0·Спорт
Женнифер Лопес Тоттенхем мухлисига айланадими? Бретт Голдштейн буни тушунтирди

Голливуд ва Шимолий Лондон дунёси кутилмаган тарзда тўқнаш келди: "Тед Лассо" сериали юлдузи Бретт Голдстеин Женнифер Лопесни Тоттенхем мухлисига айлантиришга уринмоқда. Эммй мукофоти совриндори ва "шпорлар"нинг ашаддий ишқибози бўлган актёр янги лойиҳа устида ишлаётган бир пайтда клуб афсонаси Гарри Кейн ҳақидаги хотиралари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Netflix платформасининг янги "Оффисе Романсе" комедиясини тарғиб қилиш жараёнида Голдстеин хонанда ва актрисани "КОЙС" (Коме он ёу Спурс) ҳаёт тарзига йўналтираётганини маълум қилди. Ҳамкасбини Тоттенхем сафига қўшишга муваффақ бўлдими деган саволга Голдстеин унинг бошқа чораси йўқлигини таъкидлади. "Унда бошқа вариант йўқ", — деди актёр талкСПОРТ нашрига берган интервюсида.

Клубнинг собиқ сардори Гарри Кейн ҳам ушбу фильмда кичик эпизодик ролни ижро этган. 2023-йилда Бавария сафига ўтган Англия терма жамоаси ҳужумчиси суратга олиш майдончасида барчада ижобий таассурот қолдирди. Голдстеин ҳужумчининг нафақат маҳоратини, балки унинг инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолади: "Гарри Кейн — нафақат буюк футболчи, балки мен кўрган энг тоза қалбли инсонлардан бири".

Женнифер Лопеснинг ўзи ҳам футболчининг фильмдаги иштирокидан мамнунлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Тоттенхем тарихидаги энг яхши тўпурар иштирок этган саҳна сценарийни илк бор ўқиб чиқиш жараёнидаёқ барчани кулгидан тўхтата олмаган. Продюсерлар футболчининг комедик ролни қандай ижро этиши борасида хавотирда бўлишганига қарамай, якуний натижа муваффақиятли чиққан.

ТоттенхемЖеннифер ЛопесГарри КейнБретт ГолдстеинФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиЛионель Месси эволюцияси: Аргентиналик афсонанинг беш хил қиёфасиБугун, 10:39Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиМбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиБугун, 09:50Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиДеклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиБугун, 09:39Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиЮвентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиБугун, 08:59Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиЛамине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқладиБугун, 08:39Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинМарк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)