Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқди
Xiaomi компанияси ўзининг оммабоп Xiaomi 13Т смартфони учун барқарор HyperOS 3 янгиланишини тарқатишни бошлади. Мазкур прошивка энг сўнгги Android 16 операцион тизимига асосланган бўлиб, дастлаб Индонезия минтақасида ишга туширилди. Яқин кунлар ичида янгиланишнинг географияси кенгайиши ва бошқа ҳудудлар, жумладан, Ўзбекистон фойдаланувчилари учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги дастурий таъминот пакетининг ҳажми тахминан 6,5 GB ни ташкил этади, шу сабабли фойдаланувчиларга уни барқарор Wi-Fi тармоғи орқали юклаб олиш тавсия этилади. Ўрнатишдан сўнг тизим интерфейси бутунлай янгиланади, визуал эффектлар қайта ишланади ҳамда билдиришномалар ва фаол иловалар билан ишлашнинг янги концепцияси жорий этилади.
Асосий янгиликлардан бири HypeрИсланд функцияси бўлди — бу экраннинг юқори қисмидаги интерактив панел бўлиб, у иловалардаги жонли воқеаларни кузатиш ва бошқариш имконини беради. Шунингдек, тизимга матнлар билан ишлаш, нутқни аниқлаш, қидирув ва таржима учун янги AI-инструментлар, динамик фон расмлари ҳамда блоклаш экрани учун яхшиланган анимациялар қўшилган.
Янгиланишда бошқа экотизим қурилмалари билан кенгайтирилган мослашувчанлик ҳам эълон қилинган. Хусусан, турли гаджетлар ўртасида маълумотларни тезкор алмашиш функцияси такомиллаштирилди, бу эса Xiaomi фойдаланувчиларига ўз қурилмалари ўртасида файлларни узатишда янада кўпроқ қулайлик яратади.
…